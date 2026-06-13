Presidenti i Turqisë, Erdogan, shpall Planin e ri të Veprimit për Inteligjencën Artificiale të vendit

Merve Berker
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan njoftoi të shtunën Planin e ri të Veprimit për Inteligjencën Artificiale (IA) të vendit, raporton Anadolu.
Turqia do të mobilizojë të paktën 10 miliardë dollarë investime, kryesisht nga sektori privat, për qendrat e të dhënave, kompjuterikën cloud dhe infrastrukturën e inteligjencës artificiale, tha Erdogan.
Duke folur në Samitin e Inteligjencës Artificiale të Turqisë në Stamboll, Erdogan tha se vendi synon të rrisë kapacitetin e instaluar të qendrave të të dhënave në të paktën 1 gigavat deri në vitin 2030.
Ai tha se të paktën 2 për qind e programeve të investimeve publike do të ndahen për projektet e inteligjencës artificiale.
Erdogan gjithashtu njoftoi planet për të vënë në dispozicion të qytetarëve të paktën 2.000 grupe të dhënash publike përmes Bibliotekës Kombëtare të të Dhënave, duke përfshirë të dhëna nga sektorë si shëndetësia, bujqësia, mbrojtja dhe tregtia elektronike.
Sipas planit të ri të veprimit, Turqia do të trajnojë 10.000 specialistë të avancuar të inteligjencës artificiale dhe 100.000 profesionistë të aplikacioneve të IA-së, tha ai.
Presidenti shtoi gjithashtu se në të gjitha 81 provincat do të nisin punëtori për njohuritë mbi inteligjencën artificiale, me synimin për të trajnuar 5 milionë qytetarë brenda dy viteve.
“Do të nisim Programin Kombëtar për Njohuritë mbi Inteligjencën Artificiale për të siguruar që njerëzit e të gjitha moshave ta kuptojnë saktë inteligjencën artificiale dhe ta përdorin atë në mënyrë të sigurt”, tha Erdogan.
Ai theksoi se Plani i Veprimit për Inteligjencën Artificiale është ndërtuar mbi katër shtylla kryesore – “zbulo, përfito, prodho dhe qeveris” – me katër veprime plotësuese nën secilën shtyllë.