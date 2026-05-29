Pesë të vrarë në sulmet në Libanin jugor, Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Şahin Demir
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Të paktën pesë persona u vranë të premten në sulmet ajrore izraelite që synonin disa fshatra në Libanin jugor, në një shkelje të flaktë të armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që ka qenë në fuqi që nga 17 prilli, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Libanit NNA, transmeton Anadolu.
Katër persona u vranë në një sulm izraelit ndaj një ndërtese në qytetin Abbasiyeh pranë qytetit jugor të Tyre, ndërsa një person tjetër u vra në një sulm ajror të veçantë në Deir Qanoun al-Nahr, raportoi agjencia e lajmeve.
Aeroplanët luftarakë izraelitë shënjestruan gjithashtu një shtëpi në Harayib, duke lënë disa persona të plagosur.
Izraeli kreu më shumë sulme ajrore që goditën vendbanimet Gandouriyeh, Frun, Harayib dhe Mansouri në Libanin jugor.
Një sulm me dron izraelit në fshatin Majdal Zoun pranë Tyre shkaktoi gjithashtu lëndime, sipas NNA.
Në provincën Nabatieh, avionët luftarakë izraelitë shënjestruan një ndërtesë në Habboush, duke shkatërruar strukturën.
Gjatë gjithë ditës, një dron izraelit që fluturonte ulët u vu re mbi Bejrut, kryeqytetin e Libanit.
Një tjetër sulm me dron shënjestroi një motoçikletë që udhëtonte në rrugën Tyre-Abbasiyeh, duke lënë disa persona të plagosur.
Më herët të premten, një oficer policie libanez u vra në një sulm me dron izraelit në fshatin Aba në provincën Nabatieh.
Izraeli ka vazhduar sulmet e tij ndaj Libanit pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat për 45 ditë duke filluar nga 17 maji pas bisedimeve indirekte të ndërmjetësuara nga SHBA-të.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë vrarë 3.324 persona në të gjithë vendin.
Përshkallëzimi vjen pasi kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha më 25 maj se kishte udhëzuar ushtrinë të intensifikonte operacionet në Liban.
Hezbollahu ka vazhduar të nisë sulme kundër forcave izraelite, duke thënë se po i përgjigjet shkeljeve izraelite të marrëveshjes së armëpushimit.