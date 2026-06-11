OpenAI synon ulje të mëdha të çmimeve për të konkurruar me "Anthropic"

Berk Kutay Gökmen
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Kompania OpenAI po shqyrton ulje të mëdha të çmimeve për tokenët e inteligjencës artificiale, njësia kryesore për matjen e kostove të inteligjencës artificiale, për të konkurruar me kompaninë "Anthropic", transmeton Anadolu.
Siç raporton "Wall Street Journal", kompania pret që edhe "Anthropic" të ulë çmimet dhe po shqyrton reduktime për të tërhequr klientë.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë OpenAI, Sam Altman pranoi së fundmi se kostot janë “një problem i madh”, duke shtuar: “Mendoj se do të kemi shumë mënyra për t’i ndihmuar njerëzit të marrin më shumë vlerë me më pak shpenzime”.
"Wall Street Journal" sugjeroi se çmimet më të ulëta mund të ushtrojnë presion të mëtejshëm mbi fitimprurësinë, pasi të dyja kompanitë tashmë shpenzojnë miliarda dollarë për fuqinë llogaritëse të nevojshme për funksionimin e modeleve të inteligjencës artificiale.
"Anthropic" ka fituar vrull pas suksesit të Claude Code mes inxhinierëve të softuerit, duke rritur të ardhurat dhe duke ndihmuar startup-in të tejkalojë kompaninë OpenAI për nga vlerësimi i tregut.
Si përgjigje, OpenAI e ka bërë Codex një prioritet strategjik. Disa klientë të mëdhenj po rivlerësojnë gjithashtu shpenzimet për inteligjencën artificiale.
Më herët këtë vit, një drejtues i Uber-it tha se kompania kishte shteruar buxhetin e saj për vitin 2026 për inteligjencën artificiale agjentike ndërsa një tjetër drejtues vuri në dyshim nëse përfitimet e kodimit me inteligjencën artificiale po përkthehen në përmirësime të dukshme për klientët.
Këto shqetësime kanë nxitur debat në "Silicon Valley" rreth fenomenit të quajtur “tokenmaxxing”, që nënkupton maksimizimin e përdorimit të tokenëve për të rritur produktivitetin edhe kur përfitimet mbeten të paqarta.
Megjithëse OpenAI dhe "Anthropic" dominojnë të ardhurat nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, investitorët prej kohësh e kanë konsideruar ngjashmërinë e ofertave të tyre dhe lehtësinë me të cilën klientët mund të kalojnë nga një kompani te tjetra si një rrezik kryesor.
OpenAI paraqiti në mënyrë konfidenciale dokumentet për një ofertë publike fillestare (IPO) këtë javë, pas "Anthropic"-ut. Në një mesazh të fundit, Altman tha se kompania planifikon të dalë në bursë “brenda vitit të ardhshëm”.
OpenAI gjithashtu tha se "ka gjëra që dëshiron t’i bëjë dhe që ka të ngjarë të jenë më të lehta si një kompani private", por nuk dha detaje të mëtejshme.