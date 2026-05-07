Një kompani turke e mbrojtjes do të ndërtojë fabrikë municionesh në Estoni

Tolga Yanık
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Kompania turke e mbrojtjes "ARCA Defense" dhe Ministria e Mbrojtjes së Estonisë nënshkruan të mërkurën marrëveshje për të krijuar një strukturë prodhimi municionesh në Estoni gjatë Ekspozitës Ndërkombëtare të Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore "SAHA 2026" në Stamboll, transmeton Anadolu.
Ekspozita, e organizuar nga "SAHA Istanbul", po mbahet në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit. Anadolu po shërben si partneri global i komunikimit të eventit.
Në ceremoninë e nënshkrimit morën pjesë ministri turk i Mbrojtjes, Yasar Guler, ministri estonez i Mbrojtjes, Hanno Pevkur, kryetari i "ARCA Defense", Ismail Terlemez, anëtari i bordit të "ARCA Defense", Ozgur Rodoplu dhe kryetari i "SAHA Istanbul", Haluk Bayraktar.
Duke folur në ceremoni, Guler kujtoi pjesëmarrjen në një tjetër event nënshkrimi në Estoni pesë vjet më parë me Pevkur që përfshinte automjete të blera nga prodhuesi turk i automjeteve të blinduara "Otokar".
"Tani do të doja të shprehja kënaqësinë time të madhe që jam këtu në ceremoninë e nënshkrimit të një marrëveshjeje të tillë midis miqve tanë estonezë dhe ARCA, një nga kompanitë kryesore të vendit tonë", tha Guler.
Pevkur tha se marrëveshja do të thellojë më tej bashkëpunimin në mbrojtje midis Turqisë dhe Estonisë. "Është gjithmonë mirë të jesh këtu në Stamboll, në Turqi. Besoj se është një moment historik me të cilin përballemi”, tha ai.
"Sot kemi nderin të nënshkruajmë deklaratën se 'ARCA Defense' do të krijojë një fabrikë municionesh në Estoni, gjë që thellon bashkëpunimin tonë", theksoi ministri estonez.
Pevkur tha se Estonia tashmë mban një bashkëpunim të fortë në mbrojtje me disa kompani turke.
"Ky është një investim shumë i madh në Estoni. Do të doja të falënderoja 'ARCA Defense' për atë investim të jashtëzakonshëm, duke krijuar rreth 1.000 vende pune në Estoni dhe duke filluar prodhimin e municioneve të artilerisë me rreze të gjatë veprimi për Estoninë, për Evropën dhe për vendet e NATO-s", tha ai.
"Pra, kjo është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për të gjithë ne", shtoi Pevkur.