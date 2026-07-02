Lituania paralajmëron se IA po përshpejton dhe po rrit saktësinë e sulmeve kibernetike

Melike Pala
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Inteligjenca artificiale (IA) po përdoret gjithnjë e më shumë për të përshpejtuar sulmet kibernetike dhe për t'i bërë ato më të vështira për t'u zbuluar, paralajmëroi sot Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike e Lituanisë në vlerësimin e saj të fundit vjetor të kërcënimeve, transmeton Anadolu.
Në Raportin e saj të Kërcënimeve Kibernetike 2025, të përpiluar me partnerë ndërkombëtarë, qendra tha se mjetet e IA-së po u mundësojnë si rrjeteve kriminale ashtu edhe aktorëve të mbështetur nga shteti të kryejnë operacione kibernetike më të sofistikuara dhe në shkallë të gjerë, sipas transmetuesit publik LRT.
Raporti tha se IA po përdoret për të përshpejtuar zbulimin e objektivave, për të gjeneruar mesazhe bindëse "phishing" dhe për të identifikuar dhe shfrytëzuar dobësitë e sistemit në mënyrë më efikase sesa metodat tradicionale.
Ai gjithashtu paralajmëroi për një ndryshim në aktivitetin e ransomware, me sulmuesit që përqendrohen gjithnjë e më shumë në mjediset cloud dhe platformat softuer-si-shërbim (SaaS), ku mbahen vëllime të mëdha të të dhënave të ndjeshme dhe operacioneve kritike të biznesit.
Qendra thekson se shumë sulme të shpërndara të mohim-shërbimit (DDoS) u kryen nga grupe haktiviste të motivuara politikisht, shpesh duke synuar vendet që mbështesin Ukrainën.
Raporti thotë se "phishing" mbetet pika më e zakonshme e hyrjes për sulmet kibernetike, duke shtuar se mesazhet e gjeneruara nga IA-ja po i bëjnë komunikimet mashtruese gjithnjë e më të vështira për përdoruesit dhe organizatat që t'i dallojnë nga korrespondenca legjitime.
Në një zhvillim të veçantë të theksuar nga zyrtarët lituanezë, këshilltari i sigurisë kombëtare i vendit tha se ai ishte kohët e fundit në shënjestër të një operacioni të dyshuar inteligjence që përfshinte imitimin e zërit të një zyrtari të lartë ukrainas.
Deividas Matulionis tha se mori një telefonatë në maj nga një individ që imitonte Rustem Umerovin, sekretarin e Këshillit të Mbrojtjes të Ukrainës, në atë që zyrtarët besojnë se ishte një përpjekje nga shërbimet ruse të inteligjencës.
Ai tha se gjatë telefonatës nuk u zbulua asnjë informacion i ndjeshëm.