Koreja e Jugut do të lëshojë satelit nga SHBA-ja për vëzhgimin e Tokës

Saadet Gökce
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Koreja e Jugut planifikon që në muajin korrik të lëshojë një satelit për vëzhgimin e Tokës nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, agjencia hapësinore e vendit njoftoi se sateliti i gjeneratës së ardhshme me madhësi të mesme nr. 4 është planifikuar të lëshohet me raketën "Falcon 9" të kompanisë SpaceX nga baza hapësinore ushtarake "Vandenberg" në Kaliforni.
Sateliti do të përdoret për monitorimin e bujqësisë dhe vëzhgimin e burimeve pyjore. Ai do të transportohet drejt vendit të lëshimit duke filluar nga muaji i ardhshëm.
Ky satelit është i katërti i këtij lloji i zhvilluar në kuadër të një iniciative të udhëhequr nga Koreja e Jugut për standardizimin e një platforme të gjithanshme për vëzhgimin e Tokës me peshë 500 kilogramë.