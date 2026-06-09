Kompanitë kineze të çipave krijojnë fond prej 577 milionë dollarësh për të përshpejtuar garën teknologjike

Mücahithan Avcıoğlu
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Një grup investitorësh kinezë, i udhëhequr nga prodhuesi i çipave të memories ChangXin Memory Technologies (CXMT), ka krijuar një fond privat kapitali prej 3.91 miliardë juanësh (577 milionë dollarë) për të mbështetur kërkimin dhe zhvillimin afatgjatë në industrinë e gjysmëpërçuesve, transmeton Anadolu.
Fondi, i quajtur Changzhi Hanhai, sipas një raporti të "South China Morning Post", është regjistruar në zonën Pudong të Shangait, i cili citon platformat e regjistrit të kompanive Tianyancha dhe Qichacha.
Mjeti i investimit synon të sigurojë “kapital të durueshëm” për kërkimin dhe zhvillimin e teknologjive të avancuara në sektorin kinez të çipave, ku projektet shpesh kërkojnë periudha të gjata kohore dhe angazhime të mëdha financiare që nuk mund të mbulohen lehtësisht nga kapitali sipërmarrës afatshkurtër.
Sipas raportimeve të mediave kineze, Changxin Xinju, një platformë investimi e lidhur me CXMT-në, zotëron 30 për qind të aksioneve të fondit. Dongguan Trust mban 29,4 për qind, ndërsa Shanghai Guotou Xiandao IC Private Equity Fund, i mbështetur nga shteti, zotëron 20 për qind.
Hangzhou Haoyue Enterprise Management, e lidhur me Alibaba, zotëron 10,2 për qind, ndërsa Zhongwei Semiconductor, një degë e prodhuesit të pajisjeve për çipa Advanced Micro-Fabrication Equipment, mban 7,7 për qind. Ndërkohë, Shanghai Chuangxin Zhiyuan zotëron 2,7 për qind të mbetura dhe shërben si partner ekzekutiv i fondit.
Krijimi i fondit vjen në një kohë kur Kina po përpiqet të zvogëlojë varësinë e saj nga teknologjia e huaj e gjysmëpërçuesve, mes forcimit të kontrolleve të eksportit nga SHBA-ja mbi çipat e avancuar, pajisjet për prodhimin e tyre dhe teknologjitë përkatëse.
Vitet e fundit, Pekini ka inkurajuar financimin afatgjatë të prodhimit të avancuar të gjysmëpërçuesve përmes fondeve të mbështetura nga shteti, mjeteve të kapitalit privat dhe listimeve në tregun vendas.
CXMT, një nga prodhuesit më të rëndësishëm të çipave të memories në Kinë, po përpiqet të zgjerojë rolin e saj në tregun global të memories dinamike DRAM, ndërsa kërkesa në rritje për infrastrukturën e inteligjencës artificiale po shton nevojën për produkte të avancuara të memories.
Kompania gjithashtu po ndjek një listim në bursën e Shangait për të siguruar fonde për zgjerimin e kapaciteteve të prodhimit.
Fondi i ri pritet të fokusohet në investime strategjike të lidhura me gjysmëpërçuesit, në vend të fitimeve financiare afatshkurtra, në përputhje me përpjekjet më të gjera të Kinës për të ndërtuar një zinxhir furnizimi me çipa më të vetë-mjaftueshëm.