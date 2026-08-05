Kina lançon satelitë teledetektorë të pajisur me inteligjencë artificiale nga deti

Faisal Mahmud
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Kina lëshoi sot me sukses dy satelitë me sensorë të largët të fuqizuar nga Inteligjenca Artificiale (IA) nga deti në bordin e një rakete "Smart Dragon-3", njoftoi media shtetërore "Global Times", transmeton Anadolu.
Raketa u ngrit në orën 10:38 sipas kohës lokale nga ujërat afër Haiyang-ut në provincën lindore Shandong, duke vendosur satelitët hiperspektralë "Dongfang Huiyan 01" dhe 02 në orbitat e tyre të përcaktuara.
Misioni shënoi fluturimin e 12-të të "Smart Dragon-3" dhe lëshimin e tij të katërt këtë vit. Satelitët janë krijuar për të monitoruar cilësinë e ujit, vegjetacionin, të korrat dhe depozitat minerale.
Ato janë të pajisura me 22 kanale hiperspektrale dhe aftësi të IA-së në bord të ofruara nga "Star Vision Aerospace Group" me bazë në Hangzhou.
Sistemi i IA-së lejon satelitët të analizojnë të dhënat në orbitë në kohë reale, duke reduktuar kohën e përgjigjes nga disa ditë në minuta, sipas "Star Vision".
Të quajtur "Samarkand-2028" dhe "Lampung-1", satelitët përfshijnë bashkëpunim me partnerë në Uzbekistan dhe Indonezi.
Nisja ishte misioni i dytë orbital i Kinës me bazë detin brenda dy javësh.