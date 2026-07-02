Kina lëshon në hapësirë ​​satelitin Haiyang-2E

Faisal Mahmud
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Kina lëshoi me sukses satelitin Haiyang-2E në orbitën e saj të planifikuar të enjten, duke zgjeruar më tej aftësitë e vendit të vëzhgimit të oqeanit, transmeton Anadolu.
Sateliti u lëshua në bordin e një rakete mbajtëse Long March-4B nga Qendra e Nisjes Satelitore Jiuquan në Kinën veriperëndimore në orën 7:46 të mëngjesit me orën lokale.
Misioni shënoi fluturimin e 654-të të serisë së raketave Long March, një nga familjet më aktive të mjeteve lëshuese në botë.
Sipas CGTN, sateliti Haiyang-2E do të përdoret kryesisht për të mbrojtur të drejtat dhe interesat detare të Kinës, për të rritur përpjekjet për parandalimin dhe zbutjen e fatkeqësive, për të mbështetur zhvillimin e burimeve detare dhe për të avancuar kërkimin shkencor detar.
Anija kozmike pritet të forcojë aftësinë e Kinës për të monitoruar kushtet e oqeanit duke ofruar të dhëna për menaxhimin detar, vëzhgimin e mjedisit dhe studimet shkencore.
Nisja është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Kinës për të zgjeruar rrjetin e saj të vëzhgimit të Tokës me bazë në hapësirë dhe për të përmirësuar aplikimin e teknologjisë satelitore në sektorët detarë dhe mjedisorë.
Kina ka përshpejtuar vendosjen e satelitëve me sensorë në distancë dhe monitorimin e oqeanit në vitet e fundit për të mbështetur navigimin, kërkimin klimatik, reagimin ndaj fatkeqësive dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve detare.
Nisja vazhdoi siç ishte planifikuar, me satelitin që hyri me sukses në orbitën e tij të caktuar.