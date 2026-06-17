Kina dërgon në hapësirë një grup satelitësh të internetit

Amir Latif Arain
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Kina ka lëshuar një raketë bartëse "Long March 12" për të dërguar në hapësirë një grup satelitësh të internetit, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Raketa u lëshua nga një qendër komerciale e nisjes së anijeve kozmike në provincën ishullore jugore Hainan, raportoi agjencia kineze e lajmeve Xinhua me seli në Pekin.
Raketa u ngrit në orën 10:44 me kohën e Pekinit dhe vendosi me sukses ngarkesën në orbitën e paracaktuar.
Ky lëshim shënon grupin e 22-të të satelitëve të internetit në orbitën e ulët të Tokës, të vendosur si pjesë e përpjekjeve të vendit për të ndërtuar një rrjet global satelitor të internetit, me synim zgjerimin e mbulimit me internet me brez të gjerë dhe konkurrimin me konstelacionet komerciale të satelitëve.