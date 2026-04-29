Kapsula Artemis II Orion e NASA-s kthehet në Qendrën Hapësinore Kennedy

Berk Kutay Gökmen
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Kapsula Artemis II Orion e NASA-s është kthyer në Qendrën Hapësinore Kennedy në shtetin amerikan të Floridës, pasi përfundoi misionin e parë të anijes kozmike me ekuipazh në Hënë në më shumë se 50 vjet, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate në faqen e internetit të NASA-s të martën, kapsula që mbante astronautët Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen u mor për një inspektim të detajuar.
Teknikët e NASA-s do të fillojnë operacionet e çmontimit të anijes kozmike, duke përfshirë heqjen e komponentëve të saj, thuhet në deklaratë.
“Kjo përfshin heqjen e ngarkesave nga moduli i ekuipazhit, heqjen e kutive të avionikës për ripërdorim dhe marrjen e të dhënave nga anija kozmike për të kuptuar më mirë performancën e saj dhe për të informuar procedurat dhe planet për misionet e ardhshme Artemis”, thuhet në deklaratë.
“Mburoja e nxehtësisë së Orion dhe elementët e tjerë do të hiqen për analiza të gjera, dhe rreziqet e mbetura si lëndët shtytëse të tepërta do të shkarkohen”, shtohet në të.
Kapsula Orion u lançua më 1 prill nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida si pjesë e misionit Artemis II.
Pas përfundimit të misionit, kapsula u kthye në Tokë më 10 prill.