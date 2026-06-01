Japonia përdor inteligjencën artificiale për të parandaluar tentativat e vetëvrasjeve

01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Një sistem inteligjence artificiale i projektuar për të zbuluar tentativa të mundshme vetëvrasjeje është vendosur në dhjetëra stacione dhe objekte tregtare në të gjithë Japoninë, duke ndihmuar në parandalimin e të paktën dy vdekjeve, sipas zhvilluesit të tij, transmeton Anadolu.
I zhvilluar nga Asilla Inc. me seli në Tokio, sistemi analizon pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar sjelljet e lidhura me tentativa të mundshme vetëvrasjeje, të tilla si ecja, qëndrimi pranë skajeve të platformave ose qëndrimi i zgjatur rreth çative dhe kangjellave.
Kur zbulohet sjellje e dyshimtë, sistemi njofton menjëherë punonjësit e stacionit dhe personelin e sigurisë. Në disa vende, paralajmërimet transmetohen edhe përmes altoparlantëve.
Sipas kompanisë, teknologjia ndihmoi në ndalimin e një burri në një objekt tregtar pasi e zbuloi atë duke hyrë në një zonë të kufizuar. Një roje sigurie iu afrua personit, i cili më vonë pranoi se kishte ndërmend të kryente vetëvrasje.
Në një incident tjetër, një fëmijë u vu re duke qëndruar i zgjatur pranë një kangjelle në katin e sipërm të një objekti për një periudhë të gjatë kohore. Pasi u njoftua, një roje sigurie zbuloi se fëmija kishte shkruar një shënim vetëvrasjeje.
Asilla Inc. tha se ka bashkëpunuar me rreth 200 objekte tregtare dhe organizata të tjera që nga viti 2022 për të trajnuar sistemin e inteligjencës artificiale duke përdorur afërsisht 7 milionë pamje filmike të kamerave të sigurisë.
Kompania tha se teknologjia mund të identifikojë shenja sëmundjeje, palëvizshmërie dhe sjelljeje të dhunshme. Deri më tani sistemi është instaluar në rreth 30 objekte tregtare dhe afërsisht 10 stacione hekurudhore në Tokio dhe në prefekturën fqinje Kanagawa.