Japonia fillon heqjen e karburantit bërthamor nga reaktori i Fukushimës

Islam Uddin
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Japonia filloi sot heqjen e karburantit bërthamor nga termocentrali i saj bërthamor i Fukushimës, i dëmtuar nga tërmeti dhe cunami masiv në verilindje të vendit, transmeton Anadolu.
Ndërmarrja "Tokyo Electric Power Company Holdings" (TEPCO) ka filluar heqjen e karburantit bërthamor nga rezervuari i karburantit të harxhuar të reaktorit nr. 2 në termocentralin bërthamor të Fukushimës, duke shënuar një hap të rëndësishëm në çmontimin afatgjatë të vendit të shkatërruar nga tërmeti dhe cunami i vitit 2011, raportoi "Jiji Press".
Operacioni përfshin heqjen e montimeve të karburantit të ruajtura në rezervuarin e karburantit të harxhuar të reaktorit, ku mbeten 587 montime të karburantit të harxhuar me radioaktivitet të lartë dhe 28 montime të papërdorura.
TEPCO tha se po heq karburantin e papërdorur së pari sepse paraqet një rrezik më të ulët në rast të një aksidenti. Ndërmarrja synon të përfundojë heqjen e të gjitha montimeve të karburantit nga reaktori nr. 2 deri në vitin fiskal 2028.
Nivelet e rrezatimit brenda ndërtesës së reaktorit mbeten të larta më shumë se 15 vjet pas katastrofës së Fukushimës, kur karburanti i reaktorit u shkri pas një tërmeti dhe cunami masiv. Rrezatimi në katin e pestë, ku ndodhet pishina e karburantit, arrin deri në 5 milisivertë në orë, duke kufizuar sasinë e kohës që punëtorët mund të kalojnë në zonë.
Për të zvogëluar rreziqet, një vinç për heqjen e montimeve të karburantit kontrollohet nga distanca dhe montimet vendosen një nga një në një enë transporti të quajtur fuçi brenda pishinës. Fuçia do të nxirret nga pishina dhe më pas do të vendoset në një rimorkio nga një platformë e instaluar pranë ndërtesës.