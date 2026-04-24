Japoni, gjykata urdhëron Zoom-in të paguajë dëmshpërblim në një mosmarrëveshje për markën tregtare

Islam Uddin
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Një gjykatë në Japoni ka urdhëruar kompaninë amerikane të video-konferencave Zoom Communications të paguajë dëmshpërblim ndaj një prodhuesi vendas të pajisjeve audio për shkelje të markës tregtare, ndërsa i ka lejuar të vazhdojë përdorimin e logos së saj, transmeton Anadolu.
Siç raporton Kyodo News, Gjykata e Qarkut në Tokio vendosi se ngjashmëritë mes logove të Zoom Communications dhe Zoom Corporation mund të kenë shkaktuar konfuzion te konsumatorët, veçanërisht para rritjes globale të shërbimeve të komunikimit online gjatë pandemisë COVID-19.
Gjykata urdhëroi kompaninë amerikane të paguajë si kompensim rreth 160 milionë jenë (afër 1 milion dollarë).
Ajo gjithashtu urdhëroi kompaninë NEC Networks & System Integration, e cila shpërndan shërbimet e Zoom në Japoni, të paguajë dëmshpërblim shtesë prej rreth 16 milionë jenësh.
Kompania japoneze argumentoi se ngjashmëria mes logove shkaktoi kërkesa të gabuara, çrregullime në treg dhe luhatje të aksioneve, duke ndikuar në operacionet e biznesit dhe besimin e investitorëve.
Megjithatë, gjykata konstatoi se pas mesit të vitit 2020, me përhapjen e gjerë të video-konferencave, konsumatorët u bënë më të aftë për të dalluar mes dy kompanive.
Si rezultat, ajo kufizoi kompensimin në periudhën e hershme dhe refuzoi të ndalojë kompaninë amerikane nga përdorimi i mëtejshëm i markës së saj.