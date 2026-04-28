"Japan Airlines" do të testojë robotë humanoidë për trajtimin e bagazheve në aeroportin e Tokios

Hazel Belkıs Belge
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Transportuesi kombëtar i Japonisë "Japan Airlines" dhe një kompani teknologjike me seli në Tokio muajin e ardhshëm do të fillojnë testimin e robotëve për trajtimin e bagazheve të pasagjerëve, si pjesë e përpjekjeve për të përmirësuar efikasitetin në shërbimet tokësore, njoftuan sot kompanitë, transmeton Anadolu.
Demonstrimi në aeroportin "Haneda" të Tokios i kryer me GMO Internet Group deri në vitin 2028, vjen mes kërkesës në rritje për udhëtime, pjesërisht e nxitur nga rritja e turizmit hyrës dhe një mungese në rritje të punëtorëve në operacionet tokësore të aeroportit të lidhura me popullsinë në plakje të Japonisë.
Iniciativa e përshkruar si e para e këtij lloji në Japoni, do të kryhet nga JAL Ground Service, e cila mbikëqyr detyra të tilla si trajtimi i ngarkesave dhe udhëzimi i avionëve në bashkëpunim me GMO AI & Robotics, një kompani e fokusuar në avancimin e inteligjencës artificiale dhe robotikës në shoqëri.
Presidenti i JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki tha se futja e robotëve në detyra fizikisht të vështira pritet të lehtësojë ngarkesën e punës për punonjësit ndërsa theksoi se përgjegjësi të caktuara, përfshirë menaxhimin e sigurisë, do të vazhdojnë të kërkojnë përfshirjen njerëzore.
Presidenti i GMO AI & Robotics, Tomohiro Uchida tha se megjithëse aeroportet duken shumë të automatizuara, shumë operacione në prapavijë ende varen shumë nga puna manuale dhe përballen me mungesa akute të personelit.
Ai shtoi se kompania synon të ndihmojë në zbutjen e këtyre sfidave përmes vendosjes së robotikës humanoide. Kompanitë planifikojnë të eksplorojnë zbatime më të gjera për teknologjinë, përfshirë pastrimin e kabinës së avionëve, në fazat e ardhshme.
Robotët që do të përdoren në provë prodhohen në Kinë dhe aktualisht janë të aftë të funksionojnë vazhdimisht për dy deri në tre orë.