Industritë turke dhe spanjolle të mbrojtjes nënshkruajnë marrëveshje të bashkëpunimit strategjik

Ali Atar
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Përfaqësuesit e industrisë së mbrojtjes turke dhe spanjolle nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi strategjik në ekspozitën e mbrojtjes "Eurosatory" në Paris, tha të mërkurën Grupi i Mbrojtjes dhe Aviacionit OSTIM i Turqisë (OSSA), transmeton Anadolu.
Ceremonia e nënshkrimit u mbajt në stendën e Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes të Turqisë, me nënkryetarin Gokhan Ucar të pranishëm si vëzhgues dhe përfaqësues të sektorit që morën pjesë, thuhet në një deklaratë. Marrëveshjet pritet të përbëjnë bazën e ngjarjeve të ardhshme të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore në Ankara dhe Valencia.
Protokolli i parë u nënshkrua midis menaxherit të përgjithshëm të panaireve të gjeneratës "Next", Erdal Usta dhe drejtorit të përgjithshëm të "Feria Valencia", Mariano Clemente, me synimin për të ndërthurur përvojën e dy vendeve për ekspozita dhe ngjarje sektoriale.
Një memorandum i dytë mirëkuptimi u nënshkrua për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe sektorial midis ekosistemeve të mbrojtjes turke dhe spanjolle. Memorandumi i Mirëkuptimit u nënshkrua nga kryetari i OSSA-s, Ibrahim Yarsan dhe Felipe Carrasco, zëvendësministër i industrisë dhe sekretari i qeverisë së Valencias.
Marrëveshja synon të përshpejtojë integrimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe kontraktorëve kryesorë nga të dy vendet, duke mbështetur bashkëpunimin në zinxhirët e furnizimit, transferimin e teknologjisë dhe aftësitë e përbashkëta të prodhimit.
Yarsan tha se marrëveshja është një strategji e rëndësishme për t'u zgjeruar në tregjet ndërkombëtare. "Ne synojmë të integrojmë aftësitë e larta të prodhimit të SME-ve tona në mënyrë më dinamike me kontraktorët kryesorë spanjollë dhe zinxhirin global të furnizimit", tha ai.
"Ky nënshkrim, i kryer nën kujdesin e Sekretariatit të Industrisë së Mbrojtjes, do të krijojë jo vetëm lidhje tregtare midis dy vendeve, por edhe urë afatgjate për teknologjinë dhe prodhimin e përbashkët", shtoi ai. Yarsan tha se reflektimi i parë konkret i bashkëpunimit do të shihet në "Ditët e Bashkëpunimit Industrial të IDA Turqi në Mbrojtje dhe Hapësirë Ajrore", e cila do të mbahet në Ankara në 14-16 tetor.
Pas pritjes së aktorëve kryesorë të sektorit në Ankara, bashkëpunimi do të vazhdojë në Valencia me "Ditët e Bashkëpunmit IDA Spanjë në Mbrojtje dhe Hapësirë Ajrore" më 22-24 shtator 2027, tha ai.
Protokollet mbështesin përpjekjet e të dy vendeve për të rritur pjesën e tregut të ekosistemeve të tyre të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore dhe për të rritur kapacitetin e tyre të përbashkët të prodhimit dhe bashkëpunimit teknologjik.