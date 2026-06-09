India “ngrin” miratimet për Starlink për nisjen e operacioneve komerciale për shkak të shqetësimeve të sigurisë

Saadet Gökce
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
India ka ngrirë miratimet për nisjen e operacioneve komerciale të Starlink për shkak të shqetësimeve të sigurisë, transmeton Anadolu.
Burime të njohura me çështjen për Bloomberg thanë se agjencitë e sigurisë nën Ministrinë e Punëve të Brendshme të Indisë kanë mbajtur pezull miratimet përfundimtare të nevojshme që shërbimi i internetit satelitor i operuar nga SpaceX të nisë aktivitetin
Shqetësimet burojnë nga raportet se terminalet Starlink janë përdorur gjatë luftës në Lindjen e Mesme, pavarësisht se shërbimi nuk ishte i licencuar në Iran.
Ky incident ka ngritur shqetësime në New Delhi lidhur me aftësinë për të kontrolluar një operator me bazë në SHBA gjatë periudhave të tensioneve gjeopolitike.
Dy kompani indiane të telekomunikacionit, Bharti Airtel dhe Reliance Jio, kanë nënshkruar marrëveshje në vitin 2025 me SpaceX për të sjellë shërbimet e internetit Starlink në vend.
Situata gjithashtu ka vonuar miratimin e çmimeve të spektrit satelitor të nevojshme për nisjen komerciale, përfshirë edhe për rivalët indianë, pasi Departamenti i Telekomunikacioneve ka përfunduar kuadrin rregullator, por ai ende nuk i është dërguar kabinetit federal për miratim, thuhet në raport.
Leja e sigurisë për Starlink mbetet ende në pritje, derisa kompania të shpjegojë se si, duke pasur parasysh operacionet globale dhe pronësinë amerikane, mund të sigurojë përputhshmërinë me kërkesat e sigurisë së Indisë gjatë periudhave të tensioneve gjeopolitike, kur qeveri të huaja mund të japin udhëzime kontradiktore.
Raporti thotë se zyrtarët indianë kanë adoptuar një qasje më të kujdesshme ndaj sektorit të komunikimeve satelitore pas konfliktit të lidhur me Iranin.
Qeveria indiane dhe SpaceX nuk kanë dhënë ende ndonjë koment.
Starlink, një divizion i kompanisë së miliarderit amerikan Elon Musk, është zgjeruar me shpejtësi në mbi 150 vende dhe territore, duke ofruar internet për zona të largëta ose të pashërbyera përmes një konstelacioni satelitësh në orbitë të ulët.