India lançon trenin e parë me hidrogjen në përpjekje për energji të pastër

Ahmad Adil
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
India sot nisi trenin e parë me hidrogjen në një shtytje për energji të pastër, duke iu bashkuar një grupi të zgjedhur vendesh që eksplorojnë transportin hekurudhor me energji hidrogjeni, transmeton Anadolu.
Kryeministri Narendra Modi hodhi me flamur trenin e parë të vendit me energji hidrogjeni midis Jind dhe Sonipat në shtetin verior të Haryana. "India bën një hap të madh drejt lëvizshmërisë së gjelbër", tha Modi në kompaninë amerikane të mediave sociale X pas ceremonisë së nisjes.
"Kjo arritje e jashtëzakonshme" e trenit të parë indigjen me energji hidrogjeni "reflekton zgjuarsinë dhe përkushtimin e ekipit të Hekurudhave Indiane. Është një simbol krenar i angazhimit tonë për transport më të pastër dhe të gatshëm për të ardhmen", tha Modi.
Sipas Byrosë së Informacionit të Shtypit të Indisë, teknologjia e qelizave të karburantit të hidrogjenit e cila prodhon energji elektrike përmes një reaksioni kimik duke përdorur hidrogjen është shfaqur "globalisht si një alternativë premtuese ndaj sistemeve tërheqëse të bazuara në lëndë djegëse fosile".
"Treni i parë indigjen me energji hidrogjeni shënon një hap të rëndësishëm në adoptimin e kësaj teknologjie të gjeneratës së ardhshme", tha agjencia në një deklaratë. Ai tha se karakteristikat kryesore të trenit përfshijnë reduktimin e varësisë së Indisë nga importet e karburantit dhe akomodimin e deri në 2.600 pasagjerëve.
Gjermania, Japonia, Kina dhe SHBA-ja janë ndër vendet që përdorin trena me hidrogjen. "Meqenëse teknologjia mbetet në një fazë fillestare, projekti do të ofrojë përvojë të vlefshme operacionale. Kjo do të mbështesë aplikimet e ardhshme të lëvizshmërisë me hidrogjen në sektorin hekurudhor", tha PIB.
Ministri Indian i Hekurudhave, Ashwini Vaishnaw tha se treni "pasqyron angazhimin e vendit për lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe infrastrukturën hekurudhore të klasit botëror".