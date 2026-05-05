Hapet panairi i mbrojtjes dhe hapësirës ajrore të Turqisë "SAHA 2026" në Stamboll

Mücahithan Avcıoğlu
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Ekspozita Ndërkombëtare e Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore "SAHA 2026" e Turqisë hapi sot dyert e saj për vizitorët në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit, me 1.700 kompani, përfshirë 263 kompani ndërkombëtare dhe mbi 30 mijë profesionistë të industrisë nga më shumë se 120 vende, raporton Anadolu.
I organizuar nga "SAHA Istanbul", grupi më i madh i industrisë së mbrojtjes, hapësirës ajrore dhe hapësirës në Turqi dhe Evropë, eventi mbahet me Anadolu-n si partnerin e saj global të komunikimit. Panairi do të presë vizitorë në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit deri më 9 maj.
I mbajtur në një sipërfaqe totale të brendshme dhe të jashtme prej 400 mijë metrash katrorë, "SAHA 2026" ka ndarë 20 mijë metra katrorë për hapësirë ekspozimi në natyrë, duke e bërë atë një nga edicionet më të mëdha të eventit deri më sot.
Më shumë se 1.700 kompani, përfshirë 263 kompani ndërkombëtare dhe mbi 30 mijë profesionistë të industrisë nga më shumë se 120 vende po marrin pjesë në panair. Do të prezantohen gjithsej 203 produkte të reja dhe do të mbahen 164 ceremoni nënshkrimi gjatë panairit "SAHA 2026".
Eventi synon të rrisë vlerën totale të kontratave të eksportit nga 6.2 miliardë dollarë të regjistruara në "SAHA 2024" në të paktën 8 miliardë dollarë këtë vit. Pjesëmarrja nga Evropa, SHBA-ja dhe Kanadaja bie në sy ndërsa shumë kompani, përfaqësues të kompanive, delegacione zyrtare, delegacione tregtare dhe vizitorë nga katër kontinente po mblidhen në këtë event.
Disa produkte të teknologjisë së lartë dhe që ndryshojnë rregullat do të takohen me ekosistemin global për herë të parë në "SAHA 2026". Mjete detare pa pilot të zhvilluara në vend po shfaqen gjithashtu në Atakoy Marina si pjesë e panairit.
- Kompanitë turke të mbrojtjes do të zbulojnë teknologji të reja
Një gamë e gjerë teknologjish do të prezantohet për herë të parë në SAHA 2026.
Gjiganti turk i dronëve Baykar do të shfaqë MIZRAK-un, një municion inteligjent për lëvizje të lëvizshme të zhvilluar në nivel kombëtar dhe vendas që tërheq vëmendjen me rrezen e tij prej më shumë se 1.000 kilometrash dhe aftësitë autonome të mbështetura nga inteligjenca artificiale.
UAV-i K2 Kamikaze i Baykar dhe municioni Sivrisinek do të ekspozohen gjithashtu për herë të parë në "SAHA 2026". Një tjetër gjigant turk i mbrojtjes, Aselsan, do të prezantojë pesë produkte të reja dhe gjashtë versione të përmirësuara të produkteve ekzistuese, duke bashkuar teknologjitë e ardhshme kombëtare me ekosistemin global të mbrojtjes.
Platforma e Sistemit të Armëve me Energji të Drejtuar ALKA-KAPLAN HYBRID, e zhvilluar përmes bashkëpunimit midis Roketsan dhe FNSS dhe e njohur gjerësisht si një armë lazer, do të shfaqet gjithashtu në "SAHA 2026".
Produktet më të reja dhe më të përparuara teknologjike të gjigantit turk të mbrojtjes Roketsan do të prezantohen gjithashtu në panair ndërsa STM do të shfaqë për herë të parë sisteme ajrore dhe detare të zhvilluara për nevojat e fushëbetejës moderne.
Panairi pret më shumë se 140 delegacione zyrtare, mbi 800 anëtarë zyrtarë të delegacioneve dhe më shumë se 200 përfaqësues të delegacioneve të prokurimit tregtar.
"SAHA 2026" do të jetë i hapur për vizitorët publikë më 9 maj si pjesë e ditës së saj publike.