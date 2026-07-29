Filipinet mbrojnë propozimin për kufizime në rrjetet sociale për të miturit

Saadet Gökce
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Policia e Filipineve mbrojti të mërkurën një propozim për të kufizuar aksesin në mediat sociale për të miturit, duke thënë se ishte pjesë e një "qasjeje holistike" për trajtimin e radikalizimit në internet dhe parandalimin e dhunës në shkollë, transmeton Anadolu.
Shefi i Policisë Kombëtare të Filipineve, Jose Melencio Nartatez Jr. u tha gazetarëve se kufizimet e propozuara nuk synonin si një zgjidhje të pavarur, sipas Philippine Daily Inquirer.
"Ne nuk po themi se kjo është zgjidhja e vetme. Është një nga programet. Është një qasje holistike", tha ai.
Nartatez tha të dielën se Filipinet po shqyrtonin miratimin ose përmirësimin e kufizimeve të mediave sociale të Australisë për të miturit, sipas Agjencisë së Lajmeve Filipine.
Çështja u diskutua gjatë Konferencës së 44-t të Shoqatës së Shefave të Policisë së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEANAPOL) të javës së kaluar në Manila.
Propozimi vjen pas një të shtëna me armë në shkollë në Tacloban City në qershor që vrau tre studentë dhe plagosi 20 të tjerë.