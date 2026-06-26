"Europa, rajoni me ngrohjen më të shpejtë gjatë 30 viteve të fundit, ndërsa vala e nxehtësisë intensifikohet"

Muhammet İkbal Arslan
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Evropa është ngrohur më shpejt se çdo rajon tjetër gjatë tre dekadave të fundit, me temperatura mesatare që janë rritur me rreth 2C, sipas Organizatës Botërore Meteorologjike (WMO), pasi një valë e nxehtë e fortë vazhdon në pjesën më të madhe të kontinentit, transmeton Anadolu.
Shefi i Monitorimit të Klimës së WMO, John Kennedy tha për Anadolu se Evropa po përjeton temperatura jashtëzakonisht të larta, me rekorde të reja që thyhen pothuajse çdo ditë.
Temperaturat kanë tejkaluar 40C në pjesë të Spanjës dhe Francës, ndërsa më shumë se 50 departamente franceze janë vendosur nën alarmin e nivelit më të lartë të të nxehtit të kuq në vend. Mbretëria e Bashkuar gjithashtu ka regjistruar qershorin e saj më të nxehtë në histori.
Kennedy paralajmëroi se temperaturat e larta gjatë natës janë ndër aspektet më të rrezikshme të valës aktuale të të nxehtit, pasi temperaturat mbi 20C i pengojnë njerëzit të rikuperohen nga nxehtësia e ditës.
Ai tha se ekspozimi i zgjatur ndaj temperaturave të larta vendos stres shtesë në trup dhe rrit rrezikun e sëmundjes dhe vdekjes, veçanërisht në mesin e grupeve vulnerabël si fëmijët e vegjël, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe punëtorët në natyrë.
Kennedy tha se parashikimi i përmirësuar i motit lejon autoritetet të parashikojnë valët e të nxehtit deri në 7 deri në 10 ditë përpara, duke u dhënë kohë qeverive për të lëshuar paralajmërime dhe për të marrë masa për të mbrojtur jetët.
Ai shtoi se ndërsa sistemet e motit po nxisin valën aktuale të të nxehtit, Evropa po përjeton gjithashtu një prirje afatgjatë të ngrohjes të lidhur me ndryshimin e klimës.
Temperaturat mesatare në të gjithë kontinentin janë rritur me rreth 2 gradë Celsius gjatë 30 viteve të fundit, shoqëruar nga një rritje në frekuencën dhe intensitetin e ngjarjeve ekstreme të nxehtësisë, tha ai, duke ia atribuuar tendencën afatgjatë rritjes së vazhdueshme të gazeve serrë në atmosferë.