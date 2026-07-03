EBA-ja: Penguam sulme kibernetike "të sofistikuara" ndaj sektorit financiar

Mohammad Sio
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Këshilli i Sigurisë Kibernetike i Emirateve të Bashkuara Arabe tha sot se ka penguar sulme kibernetike “të sofistikuara” që kishin në shënjestër sektorin financiar të vendit, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve, autoritetet i kanë zbuluar sulmet në një fazë të hershme dhe kanë reaguar në përputhje me protokollet kombëtare të sigurisë kibernetike. Ato janë neutralizuar dhe është siguruar vazhdimësia e shërbimeve financiare dhe stabiliteti i infrastrukturës digjitale të vendit.
Ekipet e monitorimit kibernetik dhe reagimit ndaj incidenteve operojnë 24 orë në ditë brenda një kuadri të integruar kombëtar të sigurisë kibernetike, duke bashkëpunuar me autoritetet përkatëse, institucionet financiare dhe partnerët strategjikë për të zbuluar, analizuar dhe reaguar shpejt ndaj kërcënimeve kibernetike, tha agjencia.
Sipas këshillit, sulmet kanë përfshirë përpjekje për të synuar sistemet digjitale dhe infrastrukturën kritike teknologjike, zhvillimin e fushatave të avancuara të “phishing-ut”, shfrytëzimin e dobësive të sigurisë dhe përdorimin e programeve të dëmshme. Ai tha se sulmuesit kanë përdorur gjithashtu inteligjencën artificiale për të zhvilluar teknika më të sofistikuara sulmi.
Ekosistemi kombëtar i sigurisë kibernetike po vazhdon të zbatojë masa parandaluese, përfshirë monitorim të vazhdueshëm, shkëmbim të inteligjencës për kërcënimet kibernetike, rritje të gatishmërisë dhe forcim të kapaciteteve për zbulim të hershëm dhe reagim të shpejtë për të mbrojtur asetet digjitale, sistemet kritike dhe shërbimet financiare, thuhet më tej.
Këshilli u bëri thirrje organizatave që të respektojnë rregulloret kombëtare të sigurisë kibernetike, të forcojnë masat parandaluese të sigurisë, të mbajnë sistemet të përditësuara dhe të raportojnë menjëherë aktivitetet e dyshimta kibernetike përmes kanaleve zyrtare.
Në shkurt, këshilli njoftoi se kishte penguar sulme kibernetike të lidhura me “terrorizmin”, të cilat përfshinin përpjekje për të depërtuar në rrjete, për të shpërndarë “ransomware” dhe për të kryer fushata të koordinuara “phishing” ndaj platformave digjitale kombëtare.
Ato sulme gjithashtu përfshinin përdorimin e inteligjencës artificiale për zhvillimin e mjeteve të avancuara sulmuese kibernetike. Këshilli riafirmoi angazhimin e tij për mbrojtjen e hapësirës digjitale të vendit.