Droni turk Bayraktar Akinci tregon saktësi të lartë me municionet e drejtuara të kompanisë Aselsan

Ali Atar
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Mjeti ajror pa pilot (UAV) Bayraktar Akinci i kompanisë turke të mbrojtjes Baykar demonstroi aftësitë e tij goditëse me saktësi të lartë në një testim, duke përdorur municionet e drejtuara Tolun-P të kompanisë Aselsan, sipas një postimi të fundit të kompanisë në platformën sociale turke NSosyal, transmeton Anadolu.
Një video e përfshirë në postim tregon dronin Bayraktar Akinci të pajisur me municione të drejtuara Tolun-P të prodhuara nga kompania turke e mbrojtjes Aselsan.
Aselsan tha në një postim të veçantë në NSosyal se teknologjia e saj rrit suksesin e misioneve në mjedise të luftës elektronike.
Kompania tha se integrimi i municioneve të drejtuara Tolun-P me UAV-në e Baykar-it demonstroi efektivitetin e tyre në fushëbetejë përmes një gjuajtjeje të njëkohshme me dy municione.
Ajo shtoi se gjuajtja u krye në një mjedis intensiv të luftës elektronike, ndërsa municionet Tolun-P ishin të pajisura me marrësit kundër bllokimit të sinjalit Karetta të Aselsan-it.
Pavarësisht ndërhyrjeve nga shtatë pajisje bllokuese të sinjalit, të dy municionet goditën me sukses objektivat e tyre me saktësi të lartë, tha kompania.