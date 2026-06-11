"Dijitalpark Teknokent" sjell platformë të re bashkëpunimi inovativ mes Turqisë dhe Ballkanit

Dzihat Aliju
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, u organizua aktiviteti përmbyllës “Demo Day” i programit rajonal të përshpejtimit “Bridge To Balkans (B2B)”, i zhvilluar në bashkëpunim mes "Dijitalpark Teknokent", qendër teknologjike me seli në Stamboll dhe Qendrës së Inovacionit “InnoX”, raporton Anadolu.
Aktiviteti u zhvillua në Qendrën e Inovacionit “InnoX”, e cila funksionon në kuadër të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik (IBU). Në të morën pjesë ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, drejtori i përgjithshëm i "Dijitalpark Teknokent", prof. dr. Tahsin Engin, presidenti i TUBITAK BILGEM (Qendra e Studimeve të Informatikës dhe Sigurisë së Informacionit) nga Turqia, prof. dr. Ali Gorçin, përfaqësues të "Dijitalpark Teknokent" dhe TUBITAK BILGEM, përfaqësues të institucioneve turke dhe vendore në vend, studentë dhe të ftuar.
Engin tha në fjalën e tij se "Dijitalpark Teknokent" është një zonë zhvillimi teknologjik që synon të bashkojë universitetet, sipërmarrësit, partnerët industrialë, investitorët dhe institucionet publike rreth inovacionit dhe rritjes së bazuar në teknologji.
Ai theksoi se sot do të shohin prezantimet e zgjidhjeve nga sipërmarrjet me potencial. "Besojmë se Ballkani dhe Turqia, duke bashkuar talentin, teknologjinë, sistemin e sipërmarrjes dhe bashkëpunimin, mund të krijojnë një korridor të fuqishëm inovacioni, duke ndërtuar një ekosistem më të fortë dhe sipërmarrje më konkurruese", tha Engin.
Drejtori i Qendrës së Inovacionit “InnoX”, Abil Baush tha se në aktivitetin përmbyllës “Demo Day” morën pjesë 11 sipërmarrje të reja. Duke theksuar se programi është hapi i parë për të bashkuar sipërmarrësit e rinj, Baush tha: “‘Bridge to Balkans’ jo vetëm që lidh vendet e Ballkanit me njëra-tjetrën, por gjithashtu bashkon sipërmarrësit, investitorët dhe të gjithë njerëzit brenda ekosistemit tonë”.
Bashkëthemeluesi i B-Connector, partnerit zbatues të programit “Bridge To Balkans (B2B)”, Mehmet Dolgan tha se talentet që kanë zbuluar në ekosistemin sipërmarrës të Ballkanit Perëndimor e kanë impresionuar shumë.
Programi, i cili synon krijimin e urave të qëndrueshme për inovacion, tregti, transferim teknologjie dhe bashkëpunime mes sipërmarrësve në Ballkan, kishte nisur më 8 maj në Shkup me një “bootcamp”.
13 sipërmarrje nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Bosnjë e Hercegovina morën trajnim përshpejtimi për gjashtë javë nga B-Connector.
Në program morën pjesë kompani nga nëntë fusha të ndryshme, duke filluar nga teknologjitë shëndetësore dhe sektori fintech, deri te teknologjitë e prodhimit, tekstili, ushqimi, analiza mediatike, ndërtimi dhe dekorimi.