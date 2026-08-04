Delfini nënë mbajti të voglin e saj të ngordhur në një grykëderdhje të Australisë Perëndimore

Dilara Hamit
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Një delfin femër u pa duke mbajtur të voglin e saj të ngordhur në një grykëderdhje në Australinë Perëndimore, tha një grup kërkimor, pasi i porsalinduri ngordhi në moshën vetëm dy javëshe, transmeton Anadolu.
Delfini, i njohur si Fraggle, u gjet duke mbajtur të voglin në grykëderdhjen Leschenault pranë qytetit Bunbury në fund të javës së kaluar, sipas "Geographe Marine Research". Fraggle dukej se po mbante zi. Ajo shoqërohej nga dy delfinë që jetojnë në grykëderdhje dhe të tjerë që zakonisht gjenden në ujërat bregdetare, duke reflektuar lidhjet e ngushta shoqërore brenda popullatave të delfinëve.
Studiuesit ishin të shqetësuar për të voglin pasi vëzhguan një ritëm jashtëzakonisht të lartë të frymëmarrjes. Ata kishin shpresuar se do të mbijetonte pavarësisht se kishte lindur gjatë dimrit, por më në fund ngordhi. Humbja është vdekja e katërt radhazi e të vegjëlve të Fraggle, sipas postimit origjinal të grupit në mediat sociale.
Nënat e delfinëve mund t'i mbajnë të vegjlit e tyre të ngordhur për disa ditë, duke i ngritur ose shtyrë vazhdimisht në sipërfaqe. Kjo sjellje mund të pengojë nënën që të ushqehet normalisht, që do të thotë se ajo përfundimisht duhet të lëshojë trupin për të mbijetuar.
"Geographe Marine Research" tha se kjo pikë dukej se po afrohej për Fraggle. Shkencëtarët i referohen mbajtjes ose ruajtjes së individëve të vdekur nga delfinët dhe balenat si "sjellje të vëmendshme pas vdekjes".
Një studim i vitit 2018 që shqyrtoi 78 raste të regjistruara midis cetaceve zbuloi se delfinët përbënin më shumë se 92 për qind të vëzhgimeve. Studiuesit thanë se sjellja mund të përfaqësojë përpjekje për të shpëtuar një këlysh që nuk reagon ose pikëllim.