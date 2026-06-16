BE paralajmëron për rreziqet e rrjeteve sociale për të rinjtë, blloku drejt forcimit të mbrojtjes së të miturve online

Melike Pala
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Komisioni Evropian ka paralajmëruar për rreziqet në rritje të rrjeteve sociale për të rinjtë, derisa po lëviz për të forcuar mbrojtjen e të miturve online, pas mbledhjes përfundimtare të një paneli të posaçëm mbi sigurinë e fëmijëve në hapësirën digjitale, transmeton Anadolu.
Komisioni Evropian njoftoi se paneli, i cili bashkoi ekspertë, politikëbërës, edukatorë, përfaqësues të prindërve dhe mbrojtës të të drejtave të fëmijëve, përfundoi sesionin e tij të tretë dhe të fundit këtë javë.
Bashkëkryesuesit e tij pritet që më 13 korrik t’i paraqesin një sërë rekomandimesh presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Kjo nismë është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Komisionit Evropian për të trajtuar ndikimin e platformave digjitale te fëmijët dhe adoleshentët, si dhe për të forcuar kuadrin rregullator të BE-së për sigurinë online.
Një sondazh i ri i Eurobarometrit, i publikuar së bashku me takimin, thekson shkallën e ekspozimit të të rinjve ndaj platformave digjitale dhe rreziqeve të lidhura me to.
Ai tregon se adoleshentët në Evropë kalojnë mesatarisht 4.5 orë online në ditët e shkollës dhe 6.1 orë gjatë fundjavës. Rreth 14 për qind raportojnë më shumë se 10 orë kohë ditore para ekranit.
Pothuajse një në tre adoleshentë tha se rrjetet sociale i bëjnë të ndihen të stresuar, të trishtuar ose të përjashtuar.
Rreth 45 për qind raportuan se krahasojnë veten me të tjerët online, ndërsa një e katërta thanë se kanë hasur përmbajtje problematike, përfshirë gjuhë urrejtjeje.
Sondazhi gjithashtu gjeti një lidhje të fortë mes përdorimit të hershëm të rrjeteve sociale dhe kohës më të lartë para ekranit.
Ata që i kanë përdorur platformat para moshës 10 vjeç raportuan 7.5 orë përdorim në fundjavë, krahasuar me 5.7 orë për ata që kanë filluar pas moshës 14 vjeç.
“Kur një në tre të rinj thotë se kjo i bën të ndihen të stresuar, të trishtuar ose të përjashtuar, ne nuk mund ta injorojmë ndikimin në shëndetin dhe mirëqenien e tyre mendore”, tha von der Leyen, duke shtuar se ekspozimi ndaj përmbajtjeve të dëmshme tregon nevojën për ndryshim.