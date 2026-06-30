Arkeologët zbulojnë një shpellë të përdorur nga njerëzit para-neandertalë 400 mijë vjet më parë

Berk Kutay Gökmen
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Arkeologët kanë zbuluar një shpellë të përdorur nga para-neandertalët deri në 400 mijë vjet më parë, duke e bërë atë një nga disa vende të njohura nga kjo periudhë pak e kuptuar të disponueshme për studime shkencore, raportoi të hënën CNN, transmeton Anadolu.
Shpella, e vendosur në periferi të Fureidis në Izraelin verior, u hetua përpara punës së planifikuar të ndërtimit. Arkeologët në vitet 1970 besonin se ajo ishte përdorur rreth 200 mijë vjet më parë, sipas arkeologut Kobi Vardi.
Megjithatë, Vardi dhe kolegu i tij Ron Shimelmitz, një profesor i asociuar i arkeologjisë në Universitetin e Haifa-s, kanë përcaktuar tani se ai ishte i banuar qysh 400 mijë vjet më parë. Ata arritën në këtë përfundim pasi zbuluan mjete stralli, përfshirë sëpata dore, kruajtëse dhe tehe, tipike për kulturën Acheulo-Jabrudian të homininëve para-neandertalë që jetonin në rajon në atë kohë.
Homininët i referohen anëtarëve të linjës njerëzore që u degëzua nga paraardhësi i tij i fundit i përbashkët me shimpanzetë. Neandertalët, për shembull, janë një degë e zhdukur e pemës njerëzore, jo një paraardhës i drejtpërdrejtë i njerëzve modernë (megjithëse njerëzit modernë kanë ADN-në e Neandertalit nga ndërthurja).
Vardi tha se "ishte një surprizë e madhe" për të zbuluar se shpella ishte shumë më e vjetër nga sa besohej më parë. Ajo do të ishte pushtuar nga anëtarë të kulturës Acheulo-Jabrudian, të cilët jetuan në të gjithë Levantin ose Lindjen e Afërt, rreth 400 mijë dhe 250 mijë vjet më parë.
Ekipi zbuloi gjithashtu kocka nga kafshët, përfshirë drerin dhe gazelën, duke sugjeruar se grupe të mëdha homininësh jetonin së bashku në shpellë, gjuanin kafshë të egra dhe përdornin zjarr.