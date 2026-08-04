Apple heq përkohësisht Telegramin nga App Store

Emre Gürkan Abay
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Apple hoqi përkohësisht aplikacionin e mesazheve Telegram nga App Store me arsyetimin se shkelte rregullat e kompanisë në lidhje me materialin e abuzimit seksual të fëmijëve, transmeton Anadolu.
Telegrami u hoq nga dyqanet e aplikacioneve iPhone dhe iPad të hënën vonë.
Në një deklaratë për disa media amerikane, Apple tha se një hetim kishte identifikuar përmbajtje në Telegram që shkelte rregullat e kompanisë që ndalonin materialet e abuzimit seksual të fëmijëve.
Në një postim në platformën e mediave sociale të operuar nga kompania me bazë në SHBA X në lidhje me zhvillimin, Telegram tha: "Raportet për mua janë shumë të ekzagjeruara".
Rusia kishte shtuar themeluesin dhe drejtorin ekzekutiv të Telegramit, Pavel Durov, në listën e saj të terroristëve dhe ekstremistëve më 30 qershor.
Zyra Australiane e Komisionerit të Sigurisë në Internet ngriti gjithashtu padi kundër platformës së mesazheve Telegram për dështimin në heqjen e përmbajtjeve të lidhura me terrorizmin nga platforma e saj.