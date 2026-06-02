Alphabet njofton planin për të mbledhur 80 miliardë dollarë për investime në inteligjencën artificiale

Berk Kutay Gökmen
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Kompania amerikane e teknologjisë Alphabet njoftoi të hënën planet për të mbledhur 80 miliardë dollarë përmes ofertave të aksioneve për të financuar investimet e saj në infrastrukturën e inteligjencës artificiale (IA), transmeton Anadolu.
Kompania tha në një deklaratë se "njoftoi oferta aksionesh me një total prej 80 miliardë dollarësh, në shumën e pritur agregate, si pjesë e planit të saj për të financuar investimet në infrastrukturën e saj të klasit botëror të IA-së për të përmbushur kërkesën e paparë të klientëve të saj".
Sipas deklaratës, 30 miliardë dollarë pritet të mblidhen përmes ofertave publike të aksioneve, ndërsa 40 miliardë dollarë planifikohet të gjenerohen përmes shitjeve të aksioneve të kryera me kalimin e kohës duke filluar nga tremujori i tretë i vitit 2026.
Deklarata theksoi gjithashtu se 10 miliardë dollarët e mbetur do të mblidhen përmes një vendosjeje private, duke vënë në dukje se është arritur një marrëveshje për t'i shitur aksione Berkshire Hathaway si pjesë e këtij procesi.
Alphabet tha se shumica e fondeve të mbledhura do të përdoren për të zgjeruar infrastrukturën e saj të IA-së dhe kapacitetin global të IA-së.