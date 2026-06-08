Aktiviteti "AI Tomorrow Summit 2026" la gjurmë me “stuhi idesh” mbi inteligjencën artificiale

Ayşe Böcüoğlu Bodur
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Aktiviteti "AI Tomorrow Summit 2026", i organizuar nga Shoqata e Politikave të Inteligjencës Artificiale (AIPA), përfundoi në kryeqytetin e Turqisë, Ankara, me sesione në të cilat inteligjenca artificiale u trajtua në të gjitha dimensionet e saj.
Aktiviteti, ku Anadolu ishte partner global i komunikimit dhe që u mbajt më 4-5 qershor në Ankara, priti shumë pjesëmarrës nga sektori publik dhe privat.
Në aktivitetin e organizuar për herë të 11-të, ku inteligjenca artificiale u trajtua në të gjitha aspektet e saj, u mblodhën shumë pjesëmarrës nga sektori publik dhe privat, përfshirë nënpresidentin e Turqisë, Cevdet Yilmaz, ministrin e Bujqësisë dhe Pylltarisë, Ibrahim Yumakli, ministrin e Tregtisë, Omer Bolat, kryetarin e Komisionit Hetimor për Inteligjencën Artificiale të Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë (TBMM), Fatih Donmez, si dhe zëvendësministrin e Industrisë dhe Teknologjisë, Zekeriya Costu.
Në ditën e parë të "AI Tomorrow Summit 2026" u mbajtën sesionet "Formësimi i së Ardhmes me Inteligjencën Artificiale dhe Blockchain", "Inteligjenca Artificiale dhe Cloud për Sektorin Publik në Turqi: Një Epokë e Re në Inovacionin Publik", "Pesë Shtresat e Ekonomisë së Inteligjencës Artificiale - Zinxhiri i Vlerës së Inteligjencës Artificiale nga Energjia te Aplikacionet", "Transformimi i Tregtisë me Inteligjencën Artificiale në Shekullin e Turqisë", "Ekosistemi i Inteligjencës Artificiale i Turqisë: Inovacioni Vendor për Ndikim Rajonal", "Një Epokë e Re në Mobilitet", "Mendja e Re e Tregtisë: Evolucioni i Ekonomisë së Platformave me Inteligjencën Artificiale", "Bota e Biznesit në Epokën e Inteligjencës Artificiale: Rregulla të Reja Loje, Mundësi të Reja", "Fytyrat e Shumta të Inteligjencës Artificiale", si dhe "Historia e Muzikës së Inteligjencës Artificiale me Artet Digjitale dhe Simulimin".
- U diskutuan edhe 6G dhe rrjetet inteligjente
Në ditën e dytë të aktivitetit, me pjesëmarrjen e nënpresidentit Yilmaz, u zhvillua një sesion i posaçëm me titull "Inteligjenca Artificiale në Shekullin e Turqisë: Strategjia dhe Vizioni".
Më pas, ndërmjet Dhomës Industriale të Ankarasë (ASO) dhe AIPA-s u nënshkrua një protokoll bashkëpunimi. Me këtë protokoll synohet përhapja e aplikimeve të inteligjencës artificiale në industri, si dhe mbështetja e proceseve të transformimit digjital dhe të gjelbër.
Nga ana tjetër, në aktivitet u mbajtën sesione mbi tema të ndryshme, duke përfshirë "Inteligjenca Artificiale në Sektorin e Aviacionit", "Inteligjenca Artificiale si Faktor Shumëfishues në Qendrën Operative të Sigurisë Kibernetike", "Teknologjitë e Rrjeteve në Epokën e Inteligjencës Artificiale: 6G dhe Sistemet Inteligjente", "Rrjeti Inteligjent: Si po e Ripërcakton Inteligjenca Artificiale Lidhjen dhe Si Krijon Vlerë të Re", "Administrata Publike në Vitin 2035: Inteligjenca Artificiale dhe Sovraniteti Digjital po Riformësojnë të Ardhmen", si dhe "Qeverisja Globale e Inteligjencës Artificiale: Kërkimi për një Rrugë të Përbashkët".
"AI Tomorrow Summit 2026" përfundoi me ceremoninë e ndarjes së çmimeve të organizuar pas sesioneve dhe me fjalimin përmbyllës të kryetarit të AIPA-s, Zafer Kuçuksabanoglu.