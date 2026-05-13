Agjencia gjermane e spiunazhit blen "alternativë evropiane" ndaj softuerit Palantir mes shqetësimeve politike

Ayhan Şimşek
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Agjencia gjermane e inteligjencës së brendshme BfV ka blerë një "alternativë evropiane" ndaj softuerit të analizës së të dhënave Palantir mes shqetësimeve për besueshmërinë e kompanisë amerikane, transmeton Anadolu.
Transmetuesit publik WDR dhe NDR raportuan se, pas shqyrtimit të disa alternativave, BfV zgjodhi softuerin e zhvilluar nga kompania franceze ChapsVision për analizimin e sasive të mëdha të të dhënave dhe mbështetjen e hetimeve kundër terrorizmit dhe kundërspiunazhit duke përdorur mjete të inteligjencës artificiale.
Lëvizja erdhi pas deklaratave në dhjetor të kreut të BfV-së, Sinan Selen, se vendimi i agjencisë do të bazohej jo vetëm në përfitimet e sigurisë dhe aftësitë teknike, por edhe nëse ishte “gjeostrategjikisht i arsyeshëm”.
Ai tha se agjencia do të shqyrtojë shmangien e varësisë nga kompanitë e huaja dhe forcimin e sovranitetit evropian.
Palantir ka qenë prej kohësh subjekt polemikash në Gjermani, pjesërisht sepse bashkëthemeluesi Peter Thiel, mbështetës i administratës së presidentit Donald Trump, ka shprehur vazhdimisht skepticizëm ndaj sistemeve tradicionale demokratike.
Politikanët gjermanë janë bërë gjithashtu gjithnjë e më kritikë ndaj rolit qendror të softuerit Palantir në agjencinë amerikane të zbatimit të emigracionit ICE dhe monitorimit të emigrantëve.
Palantir është përballur edhe me kritika nga grupet për të drejtat e njeriut pas raportimeve se ka ofruar sisteme të bazuara në inteligjencë artificiale, përfshirë mbështetje për analizë të të dhënave dhe infrastrukturë kritike, për ushtrinë izraelite në operacionet në Gaza, Liban dhe Iran.