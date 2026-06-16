Aftësitë njerëzore po bëhen më të vlefshme ndërsa IA riformëson vendet e punës

Beril Çanakcı
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ndërsa inteligjenca artificiale (IA) bëhet pjesë gjithnjë e më e madhe e punës së përditshme, cilësitë që i bëjnë njerëzit unikisht njerëzorë mund të fitojnë vlerë në vend që ta humbasin atë, transmeton Anadolu.
Një studim i ri nga "PwC", një nga kompanitë më të mëdha të shërbimeve profesionale dhe konsulencës në botë, sugjeron se punëdhënësit po kërkojnë gjithnjë e më shumë punëtorë që mund të ushtrojnë gjykim, të mendojnë në mënyrë krijuese dhe të udhëheqin ekipet, ndërsa IA merr përsipër detyra më rutinë.
Raporti, i cili analizoi më shumë se një miliard reklama pune në gjashtë kontinente, tregon një treg pune që ndryshon me shpejtësi, ku ndikimi i IA-së është tashmë i dukshëm në modelet e punësimit, pagat dhe produktivitetin.
- Një e ardhme me dy drejtime për vendet e punës
Barometri Global i Punësimit të IA-së 2026 i "PwC" përshkruan një treg pune global "me dy drejtime" që po del për shkak të IA-së.
Në një drejtim janë rolet "e profesionalizuara". Këtu, IA vepron si një asistent i fuqishëm, duke trajtuar punë të përsëritura në mënyrë që ekspertët të mund të përqendrohen në të menduarit e nivelit të lartë dhe aftësitë njerëzore. Shembujt përfshijnë radiologët që përdorin IA-në për të shqyrtuar skanimet më shpejt, ose rekrutuesit që shpenzojnë më shumë kohë në marrëdhëniet me kandidatët - këto vende pune po lulëzojnë.
Në rrugën tjetër janë rolet "të demokratizuara". Në këto pozicione, IA e bën punën më të thjeshtë, duke u lejuar jo-ekspertëve të kryejnë detyra që dikur kërkonin më shumë trajnim. Shembuj përfshijnë disa menaxherë të shërbimeve të IT-së ose sekretarë mjekësorë.
Rolet e profesionalizuara po rriten dy herë më shpejt se ato të demokratizuara dhe ofrojnë rritje pagash 42 për qind më të shpejtë që nga viti 2021.
- Pozicionet e nivelit fillestar po ndryshojnë me shpejtësi
Rolet e nivelit të ulët janë ndër ato që riformësohen më dukshëm nga IA, me punëdhënësit që presin gjithnjë e më shumë që punëtorët në karrierë të hershme të merren me detyra që dikur kërkonin më shumë përvojë.
Bazuar në një analizë të 2.4 milionë vendeve të punës të nivelit fillestar në SHBA, "PwC" zbuloi se rolet e ekspozuara ndaj IA-së kanë shtatë herë më shumë gjasa të kërkojnë aftësi të nivelit të lartë, siç janë lidershipi, kreativiteti dhe vendimmarrja.
Në të njëjtën kohë, njoftimet për këto vende pune të nivelit fillestar "të nivelit të lartë" janë rritur me 35 për qind që nga viti 2019 ndërsa pozicionet tradicionale të nivelit fillestar kanë rënë me 10 për qind.
Raporti sugjeron se kjo po e zbeh shkallën tradicionale të karrierës, pasi punëtorët shtyhen të marrin përgjegjësi të nivelit më të lartë në fillimet e karrierës së tyre. Kërkesa për aftësi të lidhura me inteligjencën artificiale po rritet ndjeshëm, duke u rritur më shpejt se tregu më i gjerë i punës.