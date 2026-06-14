Oqeani Atlantik që formëson jetën në Senegal përballet me kërcënime në rritje
Dita Botërore e Oqeaneve, e cila këtë vit u shënua me temën "Zonat e forta të mbrojtjes detare për planetin tonë blu", solli sërish në vëmendje thirrjet për mbrojtjen e oqeaneve që formësojnë jetën ekonomike dhe sociale të Senegalit
Fatma Esma Arslan Özdel
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
photo: Cem Özdel / AA
DAKAR
Në shtetin afrikan të Senegalit, i cili ndodhet në brigjet e Oqeanit Atlantik, oqeani ka rëndësi jetike jo vetëm si burim jetese për miliona njerëz, por edhe për sigurinë ushqimore të vendit, biodiversitetin dhe qëndrueshmërinë e jetës bregdetare.
Dita Botërore e Oqeaneve, e cila këtë vit u shënua me temën "Zonat e forta të mbrojtjes detare për planetin tonë blu", solli sërish në vëmendje thirrjet për mbrojtjen e oqeaneve që formësojnë jetën ekonomike dhe sociale të Senegalit.
Në Senegal, i cili ka rreth 700 kilometra vijë bregdetare, Oqeani Atlantik është në qendër të jetës në shumë fusha, nga peshkimi te turizmi, nga tregtia bregdetare te transporti.
Peshkimi është ndër sektorët kryesorë të ekonomisë së Senegalit. Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi (FAO), rreth 600 mijë persona që jetojnë përgjatë vijës bregdetare, ose 17 për qind e popullsisë aktive, sigurojnë jetesën nga peshkimi.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Peshkimit për vitin 2024, prodhimi total i peshkut në Senegal arriti në 448.756 tonë, ndërsa 230.072 tonë, që përbëjnë gjysmën e kësaj sasie, u eksportuan.
Në të njëjtin vit, sasia e peshkut të siguruar nga peshkimi tradicional u rrit me 3,8 për qind duke arritur në 372.587 tonë.
Peshku dhe produktet e detit, pasi përbëjnë rreth 43 për qind të proteinave shtazore të konsumuara në Senegal, kanë gjithashtu rëndësi strategjike për sigurinë ushqimore.
Në vendin ku më shumë se gjysma e popullsisë jeton në qytetet bregdetare, peshkimi përbën rreth 3,2 për qind të prodhimit të brendshëm bruto.
- Ekonomia e ushqyer nga Atlantiku
Në Senegal, ku peshkimi tradicional ende vazhdon, çdo ditë mijëra anije peshkimi dalin në det me dritën e parë të ditës.
Para perëndimit të diellit, peshkatarët kthehen në breg, duke shitur një pjesë të peshkut në tregun e brendshëm dhe duke eksportuar një pjesë tjetër, kryesisht në Evropë.
Kjo lëvizshmëri e formuar rreth oqeanit është në qendër të jetës së përditshme të komuniteteve bregdetare.
Në jetën ekonomike dhe sociale të Senegalit, burimet detare po përballen vitet e fundit me presione në rritje mjedisore.
Peshkimi i tepruar dhe peshkimi i paligjshëm, të shkaktuara nga anijet industriale të peshkimit nga Evropa dhe Kina, po shtojnë vështirësitë me të cilat përballen peshkatarët tradicionalë dhe po thellojnë presionin mbi rezervat e peshkut.
- Presioni mbi burimet detare po rritet
Nga ana tjetër, në disa zona bregdetare, ndotja nga plastika dhe mbetjet shtëpiake renditet ndër problemet kryesore që kërcënojnë ekosistemin e oqeanit.
Sipas një studimi të publikuar në revistën "Science" me titull "Rrjedha e mbetjeve plastike nga toka në oqean", Senegali renditet në vendin e 21-të ndër vendet që lëshojnë më shumë mbetje plastike në det.
Në studim thuhet se sasia e mbetjeve plastike të hedhura në det nga Senegali në vitin 2010 ishte 254.770 tonë, ndërsa nëse nuk merren masat e nevojshme, kjo shifër parashikohet të arrijë në 738.000 tonë në vit deri në vitin 2025.
Sipas platformës shkencore "ScienceDirect", në shkallë globale rreth 80 për qind e mbetjeve plastike në oqeane vijnë nga burime tokësore, ndërsa 20 për qind e mbetur vlerësohet se vjen nga aktivitetet e peshkimit si rrjetat, litarët dhe mjetet e tjera.
Me rastin e Ditës Botërore të Oqeaneve, tabloja që del në brigjet e Senegalit tregon se Oqeani Atlantik nuk është vetëm një burim jetese për miliona njerëz, por edhe një nga elementët bazë të sigurisë ushqimore, biodiversitetit dhe jetës bregdetare.
Ekspertët theksojnë se për t'ia përcjellë këtë pasuri natyrore brezave të ardhshëm, duhet të forcohen zonat e mbrojtjes detare dhe të menaxhohen në mënyrë të qëndrueshme burimet detare.