Zvicra konfirmon rast të hantavirusit tek ish-pasagjeri i anijes turistike

İlayda Çakırtekin
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Autoritetet zvicerane kanë konfirmuar një rast me hantavirus te një burrë që më parë kishte qenë pasagjer në anijen turistike MV Hondius në Oqeanin Atlantik, njoftuan sot Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe mediat lokale, transmeton Anadolu.
“Autoritetet zvicerane kanë konfirmuar një rast të hantavirusit të identifikuar te një pasagjer i anijes MV Hondius”, njoftoi OBSH-ja në platformën amerikane X.
Organizata tha se personi po trajtohet në një spital në Cyrih pasi kërkoi ndihmë mjekësore, pas një emaili nga operatori i anijes që informonte pasagjerët për incidentin shëndetësor.
Sipas Zyrës Federale të Shëndetit Publik (FOPH), të cituar nga Swissinfo, pacienti ishte kthyer së fundmi nga një udhëtim në Afrikën e Jugut me bashkëshorten e tij në fund të prillit, pas udhëtimit me MV Hondius.
Bashkëshortja e tij nuk ka shfaqur simptoma, por ka hyrë në vetizolim si masë paraprake. Autoritetet po punojnë gjithashtu për të përcaktuar nëse pacienti ka pasur kontakt me persona të tjerë.
FOPH-ja tha se raste të tjera në Zvicër janë të pamundura dhe vlerësoi se rreziku për publikun është i ulët.
Anija turistike, me rreth 150 pasagjerë, u godit nga një shpërthim i hantavirusit pranë brigjeve të Kepit të Gjelbër (Cabo Verde), ku janë raportuar tre vdekje.
OBSH-ja tha se deri më 6 maj janë regjistruar tetë raste, tre prej të cilave janë konfirmuar laboratorikisht si infeksione me hantavirus.
Agjencia konfirmoi se virusi i identifikuar në këtë shpërthim është hantavirusi Andes.
OBSH-ja tha se po koordinon me autoritetet në Kepin e Gjelbër, Holandë, Afrikën e Jugut, Spanjë dhe Mbretërinë e Bashkuar, si dhe me operatorët e anijes, ndërsa hetimet, përfshirë gjurmimin e kontakteve dhe analizën e virusit, po vazhdojnë.
Anija pritet të vazhdojë drejt Ishujve Kanarie pas evakuimit të disa pacientëve të infektuar, ku autoritetet spanjolle do të kryejnë një hetim të plotë dhe proces dezinfektimi, tha OBSH-ja.
Anija holandeze MV Hondius kishte qenë në një lundrim polar disajavor nga Argjentina drejt Antarktidës.