WFP: Përkeqësimi i krizës ushqimore në Somali lë 6,5 milionë njerëz të uritur

Esra Tekin
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Somalia po përballet me një krizë gjithnjë e më të rëndë urie, ndërsa thatësira, konflikti, zhvendosjet dhe ulja e fondeve humanitare po i çojnë miliona njerëz drejt niveleve emergjente të pasigurisë ushqimore, paralajmëroi Programi Botëror i Ushqimit (WFP), transmeton Anadolu.
Sipas WFP-së, 6,5 milionë njerëz në Somali po përjetojnë uri në nivel krize ose më keq, pothuajse dyfishi i numrit të regjistruar një vit më parë.
Prej tyre, dy milionë njerëz po përballen me uri në nivel emergjence, ndërsa më shumë se 1,8 milion fëmijë pritet të vuajnë nga kequshqyerja akute ose e rëndë këtë vit.
Agjencia tha se situata i ngjan krizës së vitit 2022, kur Somalia ishte pranë urisë masive, por një rritje e madhe e ndihmës humanitare ndihmoi në shmangien e katastrofës.
WFP-ja dhe partnerët e saj në atë kohë arritën te tetë milionë njerëz, por tani mungesa e fondeve po e kufizon ndjeshëm reagimin.
Në rajonin verilindor të Somalisë, Puntland, familjet që më parë vareshin nga blegtoria kanë humbur pjesën më të madhe të të ardhurave dhe ushqimit pas tri sezoneve pa reshje.
Safiya Maxamed, një banore e fshatit Diilin, tha se tufa e saj e dhive ka rënë nga 100 në vetëm pesë.
WFP-ja tha se familjet në kushte të ngjashme po reduktojnë vaktet, po marrin borxhe dhe po mendojnë të zhvendosen në kërkim të ndihmës.
Mungesa e fondeve tashmë ka detyruar WFP-në të ndalojë ndihmën emergjente ushqimore në 30 rrethe.
Agjencia tha se aktualisht mund të arrijë vetëm një në dhjetë persona në nevojë urgjente dhe mund të detyrohet të ndalojë ndihmën deri në korrik nëse nuk sigurohen fonde shtesë.
Ndihma ushqyese është reduktuar gjithashtu, duke lënë jashtë gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë me gji, ndërsa qendrat shëndetësore të mbështetura nga WFP-ja janë ulur nga më shumë se 600 në vitin 2025 në vetëm 120.
Drejtori i WFP-së për Somalinë, Hameed Nuru, paralajmëroi se reduktime të mëtejshme mund të kenë pasoja humanitare, të sigurisë dhe ekonomike përtej Somalisë.
Agjencia tha se ka nevojë urgjente për 131 milionë dollarë amerikanë për të vazhduar mbështetjen e njerëzve më të cenueshëm deri në tetor 2026.