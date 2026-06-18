Vaksina kundër HPV-së lidhet me eliminimin pothuajse të plotë të vdekjeve nga kanceri i qafës së mitrës te gratë e reja

Aysu Biçer
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Sipas një studimi të kryer së fundmi, fëmijët e vaksinuar kundër virusit të papillomës njerëzore (HPV) në moshën 12-13 vjeç kanë një rrezik "afër zeros" për të vdekur nga kanceri i qafës së mitrës para moshës 30-vjeçare, transmeton Anadolu.
Studimi, i financuar nga 'Cancer Research UK' dhe të udhëhequr nga Universiteti Queen Mary i Londrës, tha se vaksina kundër HPV-së po ndihmon në uljen e ndjeshme të rasteve dhe vdekjeve nga kanceri i qafës së mitrës në të gjithë Anglinë, me të dhëna të hershme që sugjerojnë se rreth 200 jetë janë shpëtuar që nga prezantimi i programit.
Vaksina kundër HPV-së iu ofrua për herë të parë vajzave në vitin 2008 dhe u zgjerua për djemtë në vitin 2019. Ajo administrohet në mënyrë rutinë në vitin e tetë shkollor, kur fëmijët zakonisht janë 12-13 vjeç, ndërsa disa autoritete lokale ofrojnë gjithashtu programe plotësuese në vitet e nëntë dhe të dhjetë shkollore.
Studimi, i publikuar në revistën mjekësore The Lancet, sugjeron se nuk pati asnjë vdekje nga kanceri i qafës së mitrës te gratë e moshës 20 deri në 24 vjeç në Angli midis viteve 2020 dhe 2024, duke shënuar herën e parë që nuk është regjistruar asnjë vdekje në këtë grupmoshë.
Studiuesit vlerësojnë se pa vaksinën, rreth 23 vdekje do të ishin pritur në këtë grupmoshë gjatë së njëjtës periudhë.
Gjetjet tregojnë gjithashtu një ulje prej 80 për inqd të vdekjeve nga kanceri i qafës së mitrës te gratë e moshës 20 deri në 24 vjeç midis viteve 2015 dhe 2019.
Shkencëtarët thanë se numri i jetëve të shpëtuara pritet të rritet pasi grupmoshat e vaksinuara plaken dhe mbulimi me vaksinë zgjerohet.
Vaksina kundër HPV-së mbron kundër disa gjendjeve të lidhura me virusin, përfshirë kancerin e qafës së mitrës, lythat gjenitale dhe disa lloje të kancerit të kokës dhe qafës, përfshirë kancerin e gojës dhe fytit.
Studiuesit thanë se ndikimi i hershëm i programit të vaksinimit sugjeron se ai mund të luajë një rol kyç në eliminimin afatgjatë të kancerit të qafës së mitrës në Mbretërinë e Bashkuar.