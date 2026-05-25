Suedia bëhet vend “pa duhan”, shkalla e duhanpirjes bie nën 5 për qind

Şeyma Erkul Dayanç
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Suedia ka arritur objektivin e saj për të pasur më pak se 5 për qind të popullsisë që pinë duhan rregullisht, duke u bërë efektivisht një vend “pa duhan”, raportoi sot Radio Suedia, transmeton Anadolu.
Këshilli Suedez për Informim mbi Alkoolin dhe Drogat e Tjera e ka konfirmuar këtë arritje, duke deklaruar se vendi tani ka përmbushur objektivin e tij afatgjatë të shëndetit publik për vitin 2025.
Në fillim të viteve 1980, më shumë se 30 për qind e suedezëve pinin duhan në bazë ditore, theksoi këshilli.
Kjo ulje përfaqëson një rënie të vazhdueshme gjatë disa dekadave, ndërsa politikat e shëndetit publik dhe ndryshimi i zakoneve shoqërore kanë kontribuar në rënien e normave të pirjes së duhanit në gjithë vendin.