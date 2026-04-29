Studim: Ndotja e ajrit në tremujorin e parë të shtatzënisë shkakton vonesën e të folurit te foshnjat

Asiye Latife Yılmaz
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Foshnjat e ekspozuara ndaj niveleve më të larta të ndotjes së ajrit gjatë shtatzënisë së hershme mund të përjetojnë vonesa në zhvillimin e të folurit krahasuar me ato me ekspozim më të ulët para lindjes, tregon një studim i ri i publikuar sot, transmeton Anadolu.
Studimi nga studiuesit në King's College London, i kryer mbi 498 foshnje, tregoi se foshnjat e ekspozuara ndaj dioksidit të azotit dhe lëndës grimcore të imët dhe ultra të imët në tremujorin e parë mund të tregojnë vonesë në zhvillimin e të folurit me 18 muaj.
Efektet janë më të rënda te foshnjat e parakohshme, të cilat treguan jo vetëm vonesë në zhvillimin e të folurit, por edhe aftësi motorike të dëmtuara.
Studiuesit thanë se gjetjet nxjerrin në pah se ndotja e ajrit dëmton në mënyrë disproporcionale komunitetet e disavantazhuara, duke i ekspozuar foshnjat e palindura ndaj rreziqeve të pabarabarta shëndetësore dhe duke nënvizuar nevojën për ndryshime sistemike.
Ata thanë se studimi, i pari në Londër që lidh ekspozimin ndaj ndotjes para lindjes me zhvillimin e foshnjave, ka implikime globale.
Pothuajse e gjithë popullsia e botës thith ajër që tejkalon kufijtë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke e bërë ndotjen rrezikun kryesor për shëndetin mjedisor.