Studim: Ekspozimi ndaj ajrit të ndotur mund të rrisë rrezikun e demencës

Şeyma Erkul Dayanç
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Studiues nga Universiteti i Aarhusit në Danimarkë dhe Universiteti i Floridës kanë zbuluar se ekspozimi afatgjatë ndaj ndotjes së ajrit mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të disa formave të demencës, transmeton Anadolu.
“Këta janë ndotës ndaj të cilëve shumica e njerëzve ekspozohen çdo ditë”, ka thënë psikiatri dhe profesori Dimitry S. Davydow në një deklaratë të lëshuar nga Spitali Universitar i Aarhusit, sipas transmetuesit danez DR.
Studimi e ka lidhur ekspozimin e zgjatur ndaj grimcave të imta të ajrit dhe dioksidit të azotit me një rrezik më të lartë për sëmundjen e trupave Lewy dhe demencën e lidhur me Parkinsonin.
Studiuesit kanë analizuar të dhëna anonime nga më shumë se dy milionë persona në Danimarkë të moshës 65 deri 95 vjeç.
Studimi ka shqyrtuar nivelet e ndotjes së ajrit në adresat e banimit të pjesëmarrësve gjatë një periudhe dhjetëvjeçare para vendosjes së diagnozave të demencës.
Sipas studiuesve, ndotja e lidhur me transportin detar, trafikun rrugor dhe burimet e djegies është shoqëruar me rritjen e rrezikut.
Studimi gjithashtu ka vënë në dukje disa kufizime, përfshirë mungesën e të dhënave mbi faktorët e stilit të jetesës, siç është pirja e duhanit.
“Rezultatet tona sugjerojnë se ndotja e ajrit mund të jetë një nga faktorët mjedisorë që kontribuojnë në zhvillimin e këtyre sëmundjeve”, ka thënë Jakob Christensen, mjek kryesor në Spitalin Universitar të Aarhusit.