Shpërthimi më i hershëm i njohur i murtajës goditi gjuetarët-mbledhës në Siberi para 5.500 vjetësh

Hazel Belkıs Belge
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Sipas një studimi të publikuar në revistën "Nature", shpërthimi më i hershëm i njohur i murtajës ndodhi rreth 5.500 vjet më parë mes komuniteteve të gjuetarëve-mbledhës në rajonin e Liqenit Bajkal në Siberi, transmeton Anadolu.
Studiuesit, duke analizuar ADN-në e lashtë nga trupat e varrosur në katër vendndodhje arkeologjike në rajon, identifikuan llojet më të hershme të njohura të Yersinia pestis, bakterit që shkakton murtajën. Gjetjet sugjerojnë se shpërthimi preku në mënyrë disproporcionale fëmijët dhe adoleshentët.
Autorët e studimit thanë se zbulimi ofron njohuri të reja mbi origjinën e njërit prej patogjenëve më vdekjeprurës në histori dhe mbështet teorinë se marmotat ishin strehuesit fillestarë të tij përpara se sëmundja të përhapej në të gjithë Euroazinë.
"Gjetjet ndryshojnë rrënjësisht mënyrën se si e kuptojmë origjinën dhe ndikimin e hershëm të njërit prej patogjenëve më të rëndësishëm për njerëzimin", tha Eske Willerslev, gjenetist evolucionar në Universitetin e Kopenhagës dhe Universitetin e Kembrixhit si dhe autor i lartë i studimit.
Studiuesit thanë se llojet e lashta duket se mbartnin tipare gjenetike që i bënin ato veçanërisht vdekjeprurëse për të rinjtë, tipare që nuk gjenden më në format moderne të bakterit. Dëshmia tjetër më e vjetër e njohur e murtajës daton nga periudha midis 5.300 dhe 5.000 vjet më parë në Letoni, rreth 5.000 kilometra larg vendndodhjeve në Siberi.
"Vetëm me zhvillimin e metodave për studimin e ADN-së së lashtë kemi zbuluar se ajo ka ekzistuar për shumë më gjatë sesa tregojnë të dhënat historike. Është një sëmundje zoonotike, një patogjen që mbahet kryesisht te brejtësit dhe jo te njerëzit, por që vazhdimisht është transmetuar te njerëzit me pasoja shkatërrimtare", tha Ruairidh Macleod, gjenetist evolucionar në Universitetin e Oksfordit dhe autori kryesor i studimit.
Gjetjet sfidojnë supozimet e kahershme se shpërthimet e mëdha të murtajës u shfaqën vetëm pasi njerëzit përqafuan bujqësinë dhe krijuan vendbanime me popullsi të dendur. Ato kundërshtojnë teoritë që sugjerojnë se llojet e hershme të sëmundjes ishin relativisht të lehta.
Në Liqenin Bajkal, studiuesit zbuluan llojin Yersinia pestis te 18 nga 46 individët e ekzaminuar, një shkallë përhapjeje më e lartë se ajo e vërejtur në disa vendvarrime mesjetare të lidhura me murtajën. Macleod tha se dëshmitë për një shpërthim vdekjeprurës në shkallë të gjerë mes grupeve të vogla të gjuetarëve-mbledhës që jetonin në peizazh të largët pyjor ishin një "surprizë e plotë".
Më vonë, murtaja shkaktoi disa nga pandemitë më vdekjeprurëse në histori, përfshirë Murtajën e Justinianit dhe "vdekjen e zezë", të cilat zhdukën një pjesë të madhe të popullsisë së Evropës.