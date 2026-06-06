Shefi i OBSH-së: Rastet me hantavirus mbeten në 13, nuk janë raportuar vdekje të reja prej më shumë se një muaji

Burak Bir
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
Numri i rasteve me hantavirus të raportuara në Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH) mbetet 13, pa asnjë vdekje të re të regjistruar në më shumë se një muaj, tha të shtunën drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmeton Anadolu.
“Numri i rasteve të raportuara në OBSH mbetet 13, përfshirë tri vdekje”, shkroi Tedros në platformën sociale amerikane X.
Ai tha se nuk janë raportuar vdekje shtesë për më shumë se një muaj dhe se OBSH-ja mbetet në kontakt të ngushtë me qeveritë ku pacientët po trajtohen ose ku pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit janë vendosur në karantinë.
Hantaviruset janë një grup virusesh të transmetuara nga brejtësit që mund të shkaktojnë sëmundje të rënda te njerëzit. Shumica e llojeve të hantavirusit lidhen me specie të caktuara brejtësish dhe nuk përhapen nga njeriu te njeriu.
Megjithatë, lloji i lidhur me shpërthimin e fundit, virusi Andes, mund të transmetohet mes njerëzve përmes kontaktit të ngushtë të zgjatur, veçanërisht në mjedise të mbyllura.
Shpërthimi i fundit u lidh me pasagjerë në një udhëtim me anije turistike, duke nxitur masa monitorimi dhe izolimi pas identifikimit të disa infeksioneve gjatë dhe pas udhëtimit.
Virusi mori vëmendje ndërkombëtare pasi një pasagjer holandez 70-vjeçar u sëmur më 6 prill në bordin e anijes “MV Hondius”, pesë ditë pasi ajo ishte nisur nga Ushuaia në jug të Argjentinës.
Tedros tha se OBSH-ja vazhdon të monitorojë nga afër situatën dhe të koordinojë me autoritetet kombëtare të përfshira në përpjekjet e reagimit.