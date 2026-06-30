Shefi i OBSH-së njofton shpërthimin e kolerës në shtetin Kordofan perëndimor të Sudanit

İlayda Çakırtekin
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus njoftoi një shpërthim kolere në shtetin Kordofan Perëndimor të Sudanit, transmeton Anadolu.
"Sudani ka shpallur një epidemi kolere në shtetin e Kordofanit Perëndimor. Që nga 20 qershori, Ministria e Shëndetësisë e Shtetit raportoi 838 raste të dyshuara të kolerës, 7 raste të konfirmuara dhe 117 vdekje," shkroi Tedros në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se shpërthimi vjen mes një "ndërprerjeje të vazhdueshme të shërbimeve shëndetësore të shkaktuar nga konflikti".
"Zhvendosja e popullsisë po e bën aksesin në kujdesin thelbësor shëndetësor edhe më të vështirë. Në të njëjtën kohë, pasiguria dhe kufizimet e aksesit vazhdojnë të vonojnë vendosjen e ekipeve të reagimit dhe shpërndarjen e furnizimeve mjekësore dhe ndihmës humanitare," tha ai.
Tedros shtoi se OBSH po koordinon përgjigjen shëndetësore me partnerët duke zgjeruar qendrat e trajtimit të kolerës dhe pikat e rihidrimit oral, duke siguruar komplete kolere, duke ngritur stacione për larjen e duarve, duke trajnuar klorinatorët, promovuesit e higjienës dhe punonjësit e shëndetit dhe duke mbështetur edukimin shëndetësor të komunitetit.