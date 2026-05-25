Shefi i OBSH-së: Epidemia e Ebolës në RD të Kongos është “jashtëzakonisht serioze, e vështirë për t’u menaxhuar”

Şeyma Erkul Dayanç
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Përhapja e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos është “jashtëzakonisht serioze dhe e vështirë” për t’u menaxhuar, tha të hënën kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke paralajmëruar se epidemia aktualisht po përhapet më shpejt sesa po zhvillohen operacionet e reagimit, transmeton Anadolu.
“Ne po i zgjerojmë urgjentisht operacionet, por për momentin shpërthimi po përparon më shpejt se ne”, tha drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Ai tha se deri më tani janë regjistruar 101 raste të konfirmuara dhe dhjetë vdekje në Kongo, por paralajmëroi se përmasat reale të shpërthimit janë dukshëm më të mëdha.
“Ka më shumë se 900 raste të dyshuara dhe 220 vdekje të dyshuara”, tha ai.
Më herët, autoritetet shëndetësore paralajmëruan se epidemia po vazhdon të përhapet në pjesë të Afrikës, me vende fqinje gjithashtu të prekura.
Dhjetë vende, përfshirë Ruandën, Kenian, Tanzaninë, Angolën, Burundin, Republikën e Afrikës Qendrore, Republikën e Kongos, Etiopinë, Sudanin e Jugut dhe Zambinë, po përballen me rrezikun e një shpërthimi të Ebolës, sipas Qendrave Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC).
OBSH-ja gjithashtu paralajmëroi se, ndonëse rreziku i përhapjes globale mbetet i ulët, situata po monitorohet nga afër për shkak të numrit të rasteve, infeksioneve mes punonjësve shëndetësorë dhe shpërthimeve në zona urbane.