OBSH: Epidemia e Ebolës në RD të Kongos mbetet serioze me gati 900 raste

Beyza Binnur Dönmez
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Epidemia e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos “mbetet serioze dhe vazhdon të evoluojë” një muaj pas shpalljes së tij, tha sot një zyrtare e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Gjenevë përmes lidhjes me video, Marie-Roseline Belizaire nga zyra e OBSH-së për Afrikën tha se janë raportuar 896 raste të konfirmuara të Ebolës dhe 232 vdekje në 33 zona shëndetësore në tri provinca të RD të Kongos.
“Rastet vazhdojnë të raportohen në shumë zona, duke nënvizuar nevojën për të ruajtur dhe përshpejtuar përpjekjet e reagimit”, tha ajo.
Belizaire vuri në dukje se Uganda fqinje nuk ka raportuar asnjë rast të Ebolës gjatë 12 ditëve të fundit, duke e cilësuar këtë si një zhvillim pozitiv në përpjekjet për të parandaluar përhapjen ndërkufitare të shpërthimit.
Ajo gjithashtu theksoi shenja përparimi, duke bërë të ditur se deri tani 78 persona janë shëruar nga virusi. “Shërimi i tyre është një kujtesë e fuqishme se diagnostikimi në kohë dhe qasja në kujdes cilësor shpëtojnë jetë”, tha Belizaire.
Sipas saj, OBSH-ja ka dislokuar më shumë se 115 ekspertë në provincat dhe zonat shëndetësore të prekura dhe ka dërguar mbi 110 tonë furnizime emergjente për të mbështetur operacionet e reagimit.
Megjithatë, Belizaire paralajmëroi se nevojat operacionale vazhdojnë të rriten ndërsa epidemia evoluon. Kufizimet e qasjes në disa zona me rrezik të lartë, boshllëqet në gjurmimin e kontakteve dhe raportimet e vazhdueshme për vdekje në komunitet mbeten sfida të mëdha.
Ajo tha se disa zinxhirë të transmetimit mund të vazhdojnë ende jashtë fushëveprimit të aktiviteteve të reagimit, veçanërisht në komunitetet e prekura nga zhvendosja, ku nevojat vazhdojnë të tejkalojnë burimet në dispozicion.
“Ne e dimë se çfarë funksionon për të ndalur transmetimin e Ebolës”, tha Belizaire. “Detyra jonë e përbashkët është të vazhdojmë t’i zbatojmë ato masa me shpejtësinë dhe shkallën e nevojshme për ta vënë këtë shpërthim nën kontroll”, shtoi zyrtarja e OBSH-së.