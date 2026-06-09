Numri i të vdekurve nga Ebola në RD të Kongos kalon mbi 100

James Tasamba
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Numri i të vdekurve nga një shpërthim i Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos ka tejkaluar 100, sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë të martën, transmeton Anadolu.
Ministria tha se 101 persona kanë vdekur nga sëmundja që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj, me shkallën e përgjithshme të vdekshmërisë së rasteve të vlerësuar në 18,4 për qind.
Të dhënat tregojnë se numri kumulativ i rasteve të konfirmuara ka arritur në 550.
Shpërthimi vazhdon të përhapet dhe tani ka prekur 25 zona shëndetësore në provincat Ituri, Kivu Verior dhe Kivu Jugor.
Ministria tha se shtatë pacientë u shëruan gjatë periudhës së kaluar 24-orëshe, duke e çuar numrin total të shërimeve në 19.
Ituri mbetet epiqendra e sëmundjes, me 17 nga 25 zonat shëndetësore të prekura të vendosura në provincë.
Sipas autoriteteve shëndetësore, shpërthimi i shkaktuar nga lloji Bundibugyo i virusit Ebola mbetet në një trend rritës javor. Ata thanë se një rënie e lehtë e kohëve të fundit e reflektuar në kurbën e epidemisë mund të lidhet me vonesat në përditësimet e të dhënave laboratorike.
Aktivitetet e mbikëqyrjes, menaxhimi i rasteve dhe përpjekjet për ndërgjegjësimin e komunitetit vazhdojnë në zonat e prekura, tha ministria.