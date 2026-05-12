Mostrat nga një italian i dyshuar me hantavirus dërgohen në spital

İlayda Çakırtekin
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Mostrat biologjike nga një burrë italian 25-vjeçar që po shfaqte simptoma të dyshuara të hantavirusit u dërguan në një spital në Romë, transmeton Anadolu.
Burime thanë për agjencinë e lajmeve ANSA se burri ndodhej në një fluturim të linjës ajrore KLM nga Johannesburg për në Amsterdam, ku për një kohë të shkurtër udhëtoi edhe një grua që më vonë vdiq nga hantavirusi.
Raporti theksoi se burri ishte tashmë në karantinë.
Spitali gjithashtu mohoi raportimet e mëhershme se vetë burri do të transferohej në spital për analiza dhe ekzaminime mjekësore për të përcaktuar nëse ishte infektuar me virusin.
Raporti vjen mes shqetësimeve të vazhdueshme për një shpërthim të hantavirusit të lidhur me anijen turistike MV Hondius, ku janë raportuar disa infeksione dhe tre viktima.
Hantavirus është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre, megjithëse lloji përgjegjës për këtë shpërthim, virusi Andes, mund të përhapet edhe mes njerëzve përmes kontaktit të zgjatur të afërt, shpesh në ambiente të mbyllura.