Mbi 1.700 persona të izoluar në një anije turistike në Bordeaux të Francës pas vdekjes së një pasagjeri

Şeyma Erkul Dayanç
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Më shumë se 1.700 persona janë izoluar në bordin e një anijeje turistike në Bordeaux, në jugperëndim të Francës, pasi një pasagjer vdiq dhe dhjetëra të tjerë shfaqën simptoma të lidhura me një shpërthim të dyshuar të gastroenteritit, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi francez TF1, autoritetet shëndetësore thanë se rreth 50 pasagjerë shfaqën simptoma në përputhje me gastroenteritin, ndërsa po kryhen analiza për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për norovirus.
Anija, e operuar nga Ambassador Cruise Line, transporton 1.233 pasagjerë, kryesisht shtetas britanikë dhe irlandezë, si dhe 514 anëtarë ekuipazhi.
Autoritetet thanë se një pasagjer 90-vjeçar vdiq në bord të anijes, e cila mbërriti në Bordeaux nga Bresti mbrëmë.
Lundrimi kishte nisur nga Ishujt Shetland në Mbretërinë e Bashkuar më 6 maj dhe kishte ndalesa në Belfast, Liverpool dhe Brest përpara mbërritjes në Bordeaux.
Anija pritet të vazhdojë udhëtimin drejt Spanjës pas kontrolleve shëndetësore dhe hetimeve.