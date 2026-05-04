Kryqi i Kuq, OBSH dhe MSF paralajmërojnë për përkeqësim të sulmeve ndaj kujdesit shëndetësor në konflikte

Beyza Binnur Dönmez
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe "Mjekët pa Kufij" (MSF) paralajmëruan sot se sulmet ndaj kujdesit shëndetësor në zonat e konfliktit janë përkeqësuar gjatë dekadës së fundit, duke bërë thirrje për veprime urgjente globale, transmeton Anadolu.
Duke shënuar 10 vjet që nga miratimi i Rezolutës 2286 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, organizatat thanë në një deklaratë të përbashkët se masa nuk ka arritur të frenojë dhunën që synon spitalet, stafin mjekësor dhe pacientët.
"Sot, ne nuk shënojmë një arritje, ne shënojmë një dështim", thanë ata.
Ata thanë se dhuna kundër objekteve mjekësore, transportit dhe personelit nuk është zvogëluar dhe në shumë raste, është intensifikuar, me spitale të shkatërruara, ambulanca të penguara dhe punonjës dhe pacientë shëndetësorë të vrarë ose të plagosur.
"Kur kujdesi shëndetësor nuk është më i sigurt, shpesh është shenja më e qartë paralajmëruese se rregullat dhe normat që synojnë të kufizojnë dëmin e luftës po shemben", thanë ata.
Organizatat u bënë thirrje shteteve dhe palëve në konflikte të zbatojnë ligjin ndërkombëtar humanitar dhe të sigurojnë mbrojtjen e shërbimeve të kujdesit shëndetësor.
Ata u bënë thirrje qeverive të hetojnë sulmet, të forcojnë ligjet e brendshme, të ndajnë burimet dhe të sigurojnë llogaridhënien. “Ky nuk është një dështim i ligjit. Është një dështim i vullnetit politik”, thanë ata duke i nxitur udhëheqësit të veprojnë, duke shtuar se “kujdesi shëndetësor nuk duhet të jetë kurrë viktimë e luftës”.