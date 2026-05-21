Koreja e Jugut lëshon paralajmërim udhëtimi për Ugandën mes shpërthimit të Ebolës

Saadet Gökce
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Koreja e Jugut ka ngritur nivelin e paralajmërimit për udhëtime drejt Ugandës mes një shpërthimi të Ebolës në rajon, transmeton Anadolu.
Agjencia Yonhap raportoi se Ministria e Punëve të Jashtme e ngriti paralajmërimin për të gjithë Ugandën nga niveli 2, i cili këshillon shmangien e udhëtimeve jothelbësore, në një këshillë të posaçme udhëtimi. Qeveria u bëri thirrje shtetasve koreano-jugorë të anulojnë ose shtyjnë udhëtimet e planifikuara drejt Ugandës dhe këshilloi ata që ndodhen në vend t’i kushtojnë vëmendje të veçantë sigurisë së tyre.
Ministria planifikon të vendosë një ndalim udhëtimi të nivelit 4 për provincën Ituri në Republikën Demokratike të Kongos. Të martën, Agjencia Koreane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve e përcaktoi Kongon, Ugandën dhe Sudanin e Jugut si vende prioritare për menaxhimin e karantinës për virusin Ebola.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), deri tani janë konfirmuar 51 raste të Ebolës në Kongo, veçanërisht në provincat Ituri dhe Kivu Verior, përfshirë qytetet Bunia dhe Goma.
Uganda ka raportuar dy raste të konfirmuara në kryeqytetin Kampala, përfshirë vdekjen e një personi që kishte udhëtuar nga Kongoja. Sipas OBSH-së, shpërthimi i fundit po nxitet nga lloji Bundibugyo, një nga disa viruset që mund të shkaktojnë sëmundjen Ebola.
Simptomat e Ebolës përfshijnë temperaturë, dhimbje muskujsh, skuqje të lëkurës dhe ndonjëherë gjakderdhje. Virusi transmetohet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore, përfshirë trajtimin e materialeve të kontaminuara ose kontaktin me një person që ka vdekur nga sëmundja.
Sipas grupit "Mjekët pa Kufij" (MSF), shkalla e vdekshmërisë nga lloji Bundibugyo vlerësohet të jetë midis 25 për qind dhe 40 për qind. Krahasuar me këtë, shkalla globale e vdekshmërisë nga koronavirusi (COVID-19) ishte shumë më e ulët, përgjithësisht nën 1 për qind në total.