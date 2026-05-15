Kongo raporton shpërthim të ri të virusit Ebola, 65 të vdekur dhe qindra raste të dyshuara

James Tasamba
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos kanë konfirmuar një shpërthim të ri të sëmundjes së virusit Ebola, njoftuan të premten Qendrat e Afrikës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC), transmeton Anadolu.
“Sipas përditësimit të fundit, janë raportuar rreth 246 raste të dyshuara dhe 65 vdekje, kryesisht në zonat shëndetësore Mongwalu dhe Rwampara. Katër vdekje janë raportuar mes rasteve të konfirmuara laboratorike,” tha Africa CDC në një deklaratë.
Raste të dyshuara janë raportuar gjithashtu në Bunia, kryeqyteti i provincës Ituri, shtoi agjencia.
Agjencia shëndetësore shprehu shqetësimin për rrezikun e përhapjes së mëtejshme për shkak të lëvizjes intensive të popullsisë, pasigurisë në zonat e prekura, mangësive në gjurmimin e kontakteve, si dhe afërsisë së zonave të prekura me Ugandën dhe Sudanin e Jugut.
"Ne po punojmë me RD të Kongos, Ugandën, Sudanin e Jugut dhe partnerët tanë për të forcuar mbikëqyrjen, gatishmërinë dhe reagimin, si dhe për të ndihmuar në frenimin e shpërthimit sa më shpejt të jetë e mundur," tha Jean Kaseya, drejtori i përgjithshëm i Africa CDC.
Organi shëndetësor u bëri thirrje komuniteteve që të ndjekin udhëzimet shëndetësore, të raportojnë simptomat menjëherë, të shmangin kontaktin e drejtpërdrejtë me rastet e dyshuara dhe të mbështesin ekipet e reagimit.
Një takim koordinues i nivelit të lartë ishte planifikuar për të premten me autoritetet shëndetësore të Kongos, Ugandës dhe Sudanit të Jugut, së bashku me partnerët kryesorë, përfshirë Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Sëmundja e virusit Ebola është një sëmundje e rëndë dhe shpesh vdekjeprurëse. Ajo përhapet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore të personave të infektuar, materialeve të kontaminuara ose personave që kanë vdekur nga sëmundja.
Vitin e kaluar, Kongo kishte deklaruar fundin e shpërthimit të Ebolës në provincën Kasai.